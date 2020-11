Briones y segundo retiro del 10%: “Si usted no cierra esta llave, la verdad es que después puede haber un tercer, cuarto, un quinto o un retiro por el total”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó este miércoles que la razón que tuvo el Ejecutivo para presentar un proyecto que permita un segundo retiro de fondos previsionales, en paralelo a la moción parlamentaria que avanza en el Congreso, pese a que el gobierno se opone a la medida, fue para resguardar la institucionalidad respecto a que dichas medidas son de iniciativa exclusiva presidencial.

“Alguién podría decir, sabe qué, acá el gobierno está siendo pragmático, sí, y está entregando un retiro del 10%, acotado, limitado, que minimiza el daño, perfecto, pero está haciendo esto que es de lo cual se opuso, y ustedes saben bien particularmente cual ha sido mi postura en esto”, dijo Briones en entrevista con Radio Duna.

Sin embargo enfatizó “uno podria mirarlo de otra manera, uno podria mirarl,o y decir si yo no hago esto y no cierro esta llave, la verdad es que no es que usted este dando el 10%, la verdad es que lo que usted lo que está haciendo es salvaguardar el resto, porque si usted no cierra esta llave o no hace el intento legítimo por cerrarla, la verdad es que después puede usted tener un tercer retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro, o un retiro por el total y eso hay que verlo en su perspectiva”.

Al respecto sostuvo que “efectivamente acá hay un valor último a preservar, que es que se respete nuestra institucionalidad, las cosas este tipo de reformas se hacen por la vía legal y no mediante artilugios constitucionales”.

Pago de impuestos

La iniciativa del Ejecutivo establece una serie de restricciones para el segundo retiro que no están contempladas en la moción parlamentaria entre las que se incluyen sólo podrán hacer el retiro por una vez los afiliados que al mes anterior hayan tenido rentas bajo los $2,9 millones (UF 100) y se establece que dichos ingresos deberán tributar, entre otras.

Briones señaló que, si bien, dichas restricciones podrían ser rechazas y finalmente sólo podría quedar aprobado el segundo retiro de todos modos el gobierno defenderá las medidas.

“Nosotros esperamos que prime la sensatez respecto a los bordes, si aquí ninguno de los bordes que estamos proponiendo es una cosa deschavetada, si a usted le parece que la gente que tiene que pagar impuestos no tenga una exencion tributaria, es algo que no va a pasar, nosotros vamos a insistir en ese punto, nos parece básico, elemental, obvio, si a usted le parece que una persona que tiene altos ingresos, que no tiene una merma, un problema de fondo, le vamos a permitir retirar ingresos, ahorros previsionales obligatorios porque sí, bueno nosotros tenemos una diferencia y esa diferencia la vamos plantear ahí, porque en todas estas cosas, estamos conscientes acá, que el daño previsional no conversa con las expectativa que todos tenemos, si bien no hay acuerdo en la forma, de mejorar las pensiones”, añadió.

En este sentido sostuvo que si bien hasta ahora los fondos retirados por la primera ley suman unos US$16.000 millones, los que podrían ascencer a unos $18.000 sumando a los afiliados que aún no han sacado sus ahorros, el segundo retiro podría ser por el mismo monto pero la composición sería distinta ya que el 50% sería sacado por personas del quintil de mayores ingresos y sólo el 5% por el de menores ingresos, considerando además que en este último segmento ya mucho quedaron sin saldo con el primer retiro.