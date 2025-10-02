SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Cabify gana disputa a Transvip: justicia descarta competencia desleal en el ingreso de la app al aeropuerto de Santiago

Transvip buscaba detener la operación de Cabify desde y hacia el aeropuerto de Santiago vía el servicio de vans, pero no tuvo éxito en el fallo de primera instancia.

Por 
Emiliano Carrizo
 
Leonardo Cárdenas

El 25° Juzgado Civil de Santiago desestimó las acusaciones de Transvip contra Cabify por competencia desleal. La empresa controlada por Gabriel Bitrán y Carlos Salamé acusaba a la española de haber usado información confidencial de ellos para lograr el éxito en un proceso de licitación por el servicio de transportes desde el aeropuerto de Santiago.

El objetivo de Transvip era declarar la nulidad de dicha licitación pública y de su adjudicación a Cabify.

En detalle, Transvip dijo que Cabify participó en 2022 en un proceso llamado “proyecto Mustang”, que organizó Larraín Vial y con el que la firma buscaba aumentar su capital, solamente para conocer el funcionamiento en detalle de la empresa y poder tener éxito en el último proceso de licitación del aeropuerto de Nuevo Pudahuel para el servicio de transporte, lo que finalmente sucedió en mayo del año pasado y Cabify se sumó como un operador más.

El servicio de Cabify hacia y desde el aeropuerto de Santiago opera desde mayo del año pasado.

Durante el proceso judicial, que comenzó en 2024, la licitación se suspendió, pero luego la medida precautoria fue retirada y, desde 2025 a la fecha, Cabify ofrece el servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto de Santiago vía minibuses o van.

“No se advierten elementos de convicción suficientes que permitan determinar, en forma precisa y concreta, de acuerdo con el estándar probatorio requerido en esta sede jurisdiccional, que la información confidencial de Transvip SpA, recibida efectivamente por Maxi Mobility Chile II SpA (Cabify) por parte de Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada -en virtud del Acuerdo de Confidencialidad suscrito entre estas dos últimas-, sea la única y exclusiva fuente de la información a partir de la cual Maxi Mobility Chile II SpA (Cabify) elaboró su oferta presentada en el proceso licitatorio“, dijo el fallo de primera instancia.

La resolución dijo que “no se han acreditado suficientemente los elementos constitutivos de un acto de competencia desleal”.

Ante este contexto, los proveedores de transportes de vans en el aeropuerto de Santiago son Transvip, WeTransport y Cabify.

Los dardos contra Nuevo Pudahuel

Otro de los interpelados en la acusación fue Nuevo Pudahuel, la concesionaria que administra el aeropuerto de Santiago. Transvip la sumó a las acusaciones de competencia desleal.

Según explica la resolución, Transvip dijo que la concesionaria “de forma ilícita, improcedente (...) inició un tercer proceso licitatorio” en beneficio de Cabify.

La disputa entre Transvip y Cabify también involucró a Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto de Santiago. Leonardo Rubilar/AgenciaUno

Sin embargo, el fallo de primera instancia no dio razón a Transvip y apeló que Nuevo Pudahuel no es un competidor de ellos.

“Persiguiendo la demanda de Transvip SpA, la declaración de existencia de un acto de competencia desleal, lo cual supone, lógicamente, que se trate de competidores en conflicto, procederá acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel”, dice el fallo.

Otro de los detalles del juicio es que cada parte deberá pagar sus costas.

Transvip fue representada por el estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos, Cabify por el estudio Marinovic & Alcalde y Nuevo Pudahuel por el Estudio Morales & Besa.

No obstante, al ser un fallo de primera instancia, se puede apelar a la forma y fondo de la decisión del 25° Juzgado Civil de Santiago.

Más sobre:NegociosTransporteTransvipCabify

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

5.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto
Chile

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios
Negocios

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League
El Deportivo

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá
Cultura y entretención

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo

La artista chilena Rubio debuta en el Tiny Desk: “Nunca había cantado así en mi vida”

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg
Mundo

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

Francia: nueva jornada de movilización contra las medidas de austeridad del gobierno

Rusia y Ucrania intercambian 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta