Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

Durante este jueves y por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley establece una rebaja de las contribuciones para personas adultas mayores.

La iniciativa aprobada con con 126 votos a favor y solo uno en contra también contempla un ajuste de los aportes al Fondo Común Municipal y posterga el revalúo de bienes raíces hasta 2027 .

Ingresado por el Ejecutivo, el proyecto busca ampliar el universo de personas mayores que pueden acceder a beneficios tributarios, incluyendo a quienes no pueden acceder al beneficio por un alza en el avalúo de sus viviendas.

Según datos disponibles en el sitio web del Ministerio de Hacienda, actualmente 1.540.827 personas mayores son propietarias de una vivienda. De ellas, el 74% se encuentra exento del pago del impuesto territorial.

En tanto, el 26% restante -equivalente a 396.473 personas- posee propiedades afectas a este tributo, y 189.644 de ellas acceden a una rebaja especial.

" Sin embargo, la normativa actual no considera los casos en que se pierde este beneficio por el alza del avalúo del inmueble", precisan.

En este contexto, el proyecto busca “corregir” esta situación estableciendo que, cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos -hasta 13,5 UTA o $11.120.814 anuales-, pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.

Un estudio realizado por el centro de estudios Horizontal y publicado por Pulso en junio del año pasado estimó que los adultos mayores potencialmente beneficiarios de este límite de pago ascenderían hasta 160 mil personas.

El proyecto de ley también incorpora ajustes a los requisitos para acceder a la rebaja, eliminando restricciones que afectaban a personas mayores que comparten la propiedad de su vivienda con personas distintas a su cónyuge, o con hijos menores de 24 años que se encuentren estudiando o no generen ingresos.

Fondo Común Municipal

Sin embargo, en la votación de la Sala, los parlamentarios rechazaron, por falta de quórum, el artículo que fijaba la transición para el incremento de los aportes al Fondo Común Municipal (FCM) por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, estableciendo un aumento de no más de un 5% por año.

“Esto implica que el aumento de sus aportes iniciará completamente a partir del año 2027, es decir, Las Condes aportará un 70% de lo recaudado por impuesto territorial, mientras que Lo Barnechea aportará un 65% en impuesto territorial y un 55% en patentes comerciales”, detallaron desde Hacienda.

El objetivo de estos incrementos es, precisamente, financiar el aumento de los beneficios para los adultos mayores, sin afectar los ingresos de las comunas con menos recursos.