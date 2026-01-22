SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Ingresado por el Ejecutivo, el proyecto busca ampliar el universo de personas mayores que pueden acceder a beneficios tributarios, incluyendo a quienes no pueden acceder al beneficio por un alza en el avalúo de sus viviendas.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante este jueves y por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley establece una rebaja de las contribuciones para personas adultas mayores.

    La iniciativa aprobada con con 126 votos a favor y solo uno en contra también contempla un ajuste de los aportes al Fondo Común Municipal y posterga el revalúo de bienes raíces hasta 2027.

    Ingresado por el Ejecutivo, el proyecto busca ampliar el universo de personas mayores que pueden acceder a beneficios tributarios, incluyendo a quienes no pueden acceder al beneficio por un alza en el avalúo de sus viviendas.

    Según datos disponibles en el sitio web del Ministerio de Hacienda, actualmente 1.540.827 personas mayores son propietarias de una vivienda. De ellas, el 74% se encuentra exento del pago del impuesto territorial.

    En tanto, el 26% restante -equivalente a 396.473 personas- posee propiedades afectas a este tributo, y 189.644 de ellas acceden a una rebaja especial.

    "Sin embargo, la normativa actual no considera los casos en que se pierde este beneficio por el alza del avalúo del inmueble", precisan.

    Cámara de Diputados. Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En este contexto, el proyecto busca “corregir” esta situación estableciendo que, cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos -hasta 13,5 UTA o $11.120.814 anuales-, pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.

    Un estudio realizado por el centro de estudios Horizontal y publicado por Pulso en junio del año pasado estimó que los adultos mayores potencialmente beneficiarios de este límite de pago ascenderían hasta 160 mil personas.

    El proyecto de ley también incorpora ajustes a los requisitos para acceder a la rebaja, eliminando restricciones que afectaban a personas mayores que comparten la propiedad de su vivienda con personas distintas a su cónyuge, o con hijos menores de 24 años que se encuentren estudiando o no generen ingresos.

    Fondo Común Municipal

    Sin embargo, en la votación de la Sala, los parlamentarios rechazaron, por falta de quórum, el artículo que fijaba la transición para el incremento de los aportes al Fondo Común Municipal (FCM) por parte de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, estableciendo un aumento de no más de un 5% por año.

    “Esto implica que el aumento de sus aportes iniciará completamente a partir del año 2027, es decir, Las Condes aportará un 70% de lo recaudado por impuesto territorial, mientras que Lo Barnechea aportará un 65% en impuesto territorial y un 55% en patentes comerciales”, detallaron desde Hacienda.

    El objetivo de estos incrementos es, precisamente, financiar el aumento de los beneficios para los adultos mayores, sin afectar los ingresos de las comunas con menos recursos.

    Lee también:

    Más sobre:ContribucionesAdultos mayoresSenadoProyecto de ley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    2.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    3.
    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre Groenlandia y suspensión de aranceles, y en Chile el IPSA rompe nuevo récord

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre Groenlandia y suspensión de aranceles, y en Chile el IPSA rompe nuevo récord

    4.
    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    5.
    Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente: ex LyD que participó en los dos gobiernos de Piñera

    Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente: ex LyD que participó en los dos gobiernos de Piñera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer