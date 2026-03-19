Cambio en la Suseso: gobierno de Kast pide la renuncia a superintendenta

El gobierno de José Antonio Kast le pidió la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Andrea Soto Araya, y en su reemplazo asumió de manera subrogante la fiscal del organismo, Patricia Soto.

Patricia Soto ya ha ocupado ese cargo de manera subrogante al menos durante tres periodos en la Suseso: tras la salida de Claudio Reyes, Soledad Ramírez, y Pamela Gana.

Andrea Soto es abogada de la Universidad de Chile y magíster en regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2017, fue jefa de la División Jurídica en el Ministerio del Trabajo. En 2017 asumió como jefa jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), cargo al que postuló por Alta Dirección Pública (ADP).

Entre 2018 y 2022 trabajó como jefa del Departamento Jurídico de la Agencia de Calidad de la Educación y desde que inició el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en marzo de 2022, hasta noviembre de 2025, se desempeñó como jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo.

Llegó a liderar la Suseso en noviembre del año pasado, tras llevarse a cabo el respectivo concurso de ADP, luego de que el gobierno removiera a la anterior superintendenta, Pamela Gana, tras conocerse el escándalo que el 20 de mayo de 2025 destpó la Contraloría General de la República (CGR) cuando emitió el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), donde reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica.

Precisamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dicho que quiere hacer un ajuste fiscal de hasta US$4.000 millones, motivo por el cual ha instruido a los distintos ministerios a hacer un recorte del gasto de 3% cada uno. Entre otras cosas, ha sugerido revisar abusos de funcionarios, como el caso de licencias médicas.

La Suseso es un organismo clave para el gobierno en el proceso de fiscalización del correcto uso de licencias.