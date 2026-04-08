Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años

Los afiliados de las AFP en 2025 traspasaron $13.548.040 millones (unos US$14.220 millones) entre los cinco multifondos existentes, lo que representa un 6,2% del valor total de los fondos de pensiones, que el año pasado alcanzó los $218.054.709 millones.

Eso es lo que revelan cifras recopiladas por la Superintendencia de Pensiones, donde se enseña que ese es el menor porcentaje de fondos traspasados desde 2010, cuando se movió el 5,7% del total de los fondos administrados en ese momento.

Eso sí, en términos absolutos, medido en pesos chilenos, este representa el menor nivel desde 2012, cuando los afiliados traspasaron $9.534.515 millones. En tanto, medido en dólares, el del año pasado representa el nivel más bajo desde 2010, cuando los afiliados movieron US$7.667 millones.

De acuerdo a la información recopilada por la Superintendencia de Pensiones, el año en que por lejos los afiliados registraron el mayor traspaso de fondos, ocurrió en 2020, momento en que movieron $121.360.037 millones (US$153.349 millones), lo que representó un 79,9% del valor total de los fondos de pensiones que gestionaban las AFP ese año.

Luego de más de cinco años de tramitación, el 2 de marzo de 2021 se despachó del Congreso el proyecto que estableció nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de mercados. Minutos después de ese hecho, el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, anunció que cerraría todas sus empresas, lo cual finalmente concretó el 1 de julio de ese año. En 2021 los afiliados traspasaron fondos equivalentes al 48,8% del valor total de los fondos de pensiones.

La nueva legislación, que empezó a regir el 1 de octubre de 2021, realiza una distinción entre los asesores previsionales que hasta ese momento eran regulados por la Superintendencia de Pensiones, y los que la iniciativa denominó “asesores financieros previsionales”.

Estos últimos ahora son fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones y por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y se creó un registro adicional y diferenciado de asesores financieros previsionales.

Eso significó que quienes daban recomendaciones de cambios entre multifondos de AFP, si querían seguir haciéndolo, debían inscribirse en el registro del regulador y cumplir varios requisitos, cuestión que hasta la fecha no ha ocurrido, ya que actualmente no hay asesores de este tipo registrados.

Al año siguiente, en 2022, ya habían disminuido de manera considerable los montos traspasados, cuando los afiliados movieron el 16,1% del valor total de los fondos. Pero en 2023 esa cifra se redujo incluso más, a la mita (8,4%).

Según una presentación que hizo hace algunos años la Superintendencia de Pensiones ante el Congreso, un estudio hecho por el regulador con datos entre marzo de 2014 y mayo de 2021, demostró que “el 72,3% de los afiliados que han efectuado traspasos ha tenido un peor desempeño en su estrategia que si se hubieran quedado en el fondo que la normativa define por defecto. La pérdida de rentabilidad mediana asciende a 5,7%, lo que implicaría una disminución de 0,8% anual de rentabilidad”.

Allí también se explicaba que “una disminución de 1% anual en rentabilidad persistente a lo largo del ciclo de vida, puede significar una disminución en pensión entre 18% y 20%”. Asimismo, detalla que “casi 8% de los afiliados jóvenes se encuentra en fondos más conservadores que el defecto que les correspondería mientras que más de 13% de afiliados mayores se encuentran en fondos más riesgosos que el fondo por defecto”.

La menor cantidad de traspasos entre multifondos ocurrió en un año en que los fondos de pensiones rentaron a tasas de dos dígitos, consiguiendo su mejor desempeño en seis años.

En promedio, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, el sistema de AFP en 2025 obtuvo una rentabilidad real de 14,89% en el fondo tipo A (el más riesgoso); 13,14% en el B; 12,18% en el C; 10,47% en el D, y 8,06% en el E (el más conservador).

Adiós a multifondos y traspasos

En todo caso, los cambios entre multifondos acabarán pronto, dado que con la reforma previsional se aprobó la eliminación de este sistema y la transición hacia uno nuevo: los fondos generacionales empezarán a operar en abril del próximo año.

Una de las razones por las cuales el Congreso decidió hacer este cambio, es precisamente por los constantes cambios de multifondos que se realizaban y que no iban en línea con mejorar las pensiones.

“La Ley N° 21.735 establece que los fondos se reorganizarán según cohortes, fortaleciendo la lógica de ciclo de vida que subyace en el diseño de los multifondos, pero que se ha debilitado debido a frecuentes cambios que buscan rentabilidades de corto plazo. Los cambios de fondos generaron retornos menores para los afiliados respecto de los que habrían obtenido de permanecer en el fondo que les correspondía según su edad", señala una presentación que hizo la Superintendencia de Pensiones en enero recién pasado.

Allí agrega que “para reforzar el foco en el largo plazo, la ley establece que el diseño de los Fondos Generacionales debe considerar que el objetivo de las inversiones es financiar pensiones. Esto entrega un norte claro al diseño de las carteras que debe procurar maximizar el flujo de pensión, sujeto a un nivel de volatilidad de la misma”.