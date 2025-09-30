SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Canadiense Kinross acude a la justicia contra la Dirección General de Movilización Nacional para impedir destrucción de 38 toneladas de polvo de zinc

La Dirección General de Movilización Nacional (Dgmn) -una institución a cargo del ministerio de Defensa- ordenó a la minera canadiense Kinross destruir 38 toneladas de polvo de zinc. Kinross afirma que el proceso es fundamental para su proceso de tratamiento de oro y plata y advierte que sin este producto sus operaciones se verían “severamente afectadas”. El perjuicio sería de $ 241 millones.

Matías VeraPor 
Matías Vera
Imagen referencial.

La Dirección General de Movilización Nacional (Dgmn) -una institución a cargo del ministerio de Defensa- ordenó a la minera canadiense Kinross destruir 38 toneladas de polvo de zinc porque el producto estaba vencido, aunque la minera asegura que este no vence.

Por esa razón Kinross ingresó el 24 de septiembre en la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de protección en el que solicitó dejar sin efecto un documento emitido por la Dgmn que prohíbe a la minera el uso del polvo de zinc -un material para el tratamiento de oro y plata- y ordenó su destrucción.

El mandato tendría una afectación monetaria para la compañía de $241 millones, considerando material, transporte y almacenaje. El material iba a ser usado en la faena La Coipa, localizada en la Región de Atacama, y cuya operación es controlada por Kinross a través de su filial Mantos de Oro.

La recurrida Dgmn es una institución a cargo del ministerio de Defensa y sus roles a lo largo de la historia se han ampliado. En 1900 comenzó con labores estadísticas para que el Estado pudiera tener un catastro de recursos humanos en caso de posibles crisis. Ahora, el organismo controla el encadenamiento de armas bacteriológicas, toxínicas y químicas, entre otras funciones.

Destrucción de material en 60 días

El polvo de zinc, que es importado por la minera desde Estados Unidos, es usado por Kinross en los procesos de recuperación de oro y plata. Kinross afirma que el proceso es fundamental para su proceso, y advierte que sin este producto sus operaciones se verían “severamente afectadas”, debido a que no se podrían “extraer los metales explotados desde el material concentrado en que se encuentran”.

El polvo de zinc, por la normativa sobre control de explosivos, debe contar con la autorización del Banco de Pruebas de Chile (BPCH), cuya función la realiza el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC). Por ello, el 17 de abril Kinross envió muestras de polvo al IDIC.

Luego, según consta en el recurso, el 8 de mayo, el teniente coronel de Carabineros y jefe de la autoridad fiscalizadora de la Dgmn, Damián Núñez, entregó un acta de notificación donde ordenó “la destrucción de polvo de zinc MSF 19.000 kg del lote N°403.524 y polvo de zinc MSF 19.000 Kgs del lote N°403.525 en un plazo de 60 días a contar de la recepción de la notificación”. El material, que fue rechazado por el IDIC, tendría que ser destruido por la misma minera.

Aunque la notificación se dejó sin efecto por no provenir del director general de la Dgmn, el 5 de junio la institución envió de nuevo la notificación ordenando lo mismo: la destrucción de las 38 toneladas de polvo de zinc por encontrarse vencido.

“El polvo de zinc no vence”

Kinross defiende su postura con un antecedente correspondiente al informe del fabricante del producto, la empresa norteamericana Everzinc+.

Este dice que el polvo de zinc es un elemento metálico que no vence, mientras se almacene en forma adecuada. “Condiciones de almacenaje que existen en las instalaciones de Mantos de Oro, lo que no ha sido discutido por la autoridad”, argumentó la minera.

Kinross acusa vicios de legalidad: “una deficiente motivación que solo se fundaba en la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del producto, sin que se haya realizado una prueba real para determinar las condiciones del polvo de zinc y si éstas se enmarcaban en los casos en los que la normativa (...) disponían la necesidad de ordenar la destrucción de la sustancia”.

También denunció “la falta de un pronunciamiento técnico real del IDIC, entidad técnica que, en su calidad de banco de pruebas, era de esperar que lo hiciera”.

Además, reprocha “la inusitada desproporción que implica la orden de destrucción de casi 40 toneladas de un producto fundamental para la operación minera de Mantos de Oro -que no tendrá uso alguno en la fabricación de explosivos- basada en la información de una etiqueta, lo que conforme a la normativa, carece de relevancia para configurar las hipótesis de destrucción forzada”.

Más sobre:KinrossMinisterio de DefensaDGMN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa tras el rechazo de la Suprema a su remoción

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20
Chile

Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

Diputados anuncian acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa tras el rechazo de la Suprema a su remoción

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida
Negocios

Correos de Chile despide a 600 trabajadores y sindicatos piden al gobierno apoyo para revertir la medida

El Ipsa se encamina a cerrar su mejor tercer trimestre desde 2017

Cadena española de gasolineras Petroprix inaugura otra vez su primera estación de servicio, ahora en el corazón de Santiago

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto
El Deportivo

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Mundial Sub 20: cómo Chile puede clasificar a los octavos de final frente a Japón

La UC cancela el partido amistoso contra un combinado uruguayo en el Claro Arena

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual
Cultura y entretención

De “es un poco forzado” a “las mejores expectativas”: el debate que abre el regreso de Soda Stereo con un Cerati virtual

La irrupción de los celulares en los 90: mira el trailer de la comedia Lo Que No Se Dijo

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares
Mundo

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos