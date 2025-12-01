VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    En enero - septiembre la estación televisiva tuvo un saldo negativo de $3.236 millones, cifra que representó una mejora de 40% respecto a las pérdidas por $5.398 millones anotadas en igual periodo de 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre.

    La señal de televisión Canal 13, perteneciente a Andrónico Luksic, redujo sus pérdidas en los primeros nueve meses del año.

    En un comunicado el canal reportó que en enero - septiembre tuvo un saldo negativo de $3.236 millones, cifra que, según afirmó, se encuentra dentro de las expectativas estacionales de la industria.

    El resultado representó una mejora de 40% respecto a las pérdidas por $5.398 millones anotadas en igual periodo de 2024.

    En enero - septiembre de 2025, los ingresos publicitarios alcanzaron a $57.861 millones, con un aumento de 2,3% con respecto a los mismos meses del año 2024 ($56.566 millones), cuando los ingresos incluían lo generado por el Festival de Viña del Mar 2024, destacó.

    Además en el periodo Canal 13 tuvo un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de $884 millones revirtiendo el resultado negativo del mismo período del año anterior cuando tuvo una pérdida de $1.214 millones.

    “Destaca Canal 13 como el único canal que logra aumentar sus ingresos publicitarios en televisión abierta en el acumulado hasta septiembre, además de ser el canal que más crecimiento alcanza en participación de mercado de publicidad en TV abierta obteniendo 1,6% adicional respecto igual período del 2024″, dice el comunicado.

    Además, indica que durante el período se registró una disminución de costos de 3,1%, alcanzando a $47.818 millones versus $49.347 millones. Como resultado, la ganancia bruta del período creció un 39,1%, totalizando $10.042 millones, versus $7.219 millones del 2024.

    Tercer trimestre

    La compañía no dio a conocer su resultado final correspondiente al tercer trimestre, pero, tomando en cuenta, que en el primer semestre tuvo pérdidas por $3.091 millones, el saldo negativo acumulado se habría incrementado levemente a $3.236 millones al septiembre.

    El comunicado agrega que en el tercer trimestre los ingresos totalizaron $20.698 millones y el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de $1.108 millones, con aumentos de 5,1% y 38,3% respectivamente, en comparación al mismo período del año anterior.

    Rating comercial

    En cuanto a audiencias, el canal indicó que al tercer trimestre se anotó un crecimiento en rating comercial de 4,2% en “Teletrece”, un 6,9% en el matinal “Tu Día”, y un 4,2% en el promedio diario total, todo ello en comparación a los mismos meses del año 2024.

    Para el último trimestre del 2025 señaló que los resultados de audiencia de programas como “Qué dice Chile!” y “Teletrece” disputan los primeros lugares en rating individuos y comercial, mientras que en el prime, el reality “Mundos Opuestos” mantiene el liderazgo, al igual que los programas “Socios por el mundo” y “Lugares que hablan”.

    Más sobre:Resultados de empresasCanal 13

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Carabineros frustra robo a caja de compensación en Cunco: sujeto fue detenido intentando abrir caja fuerte con oxicorte

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos
    Chile

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón