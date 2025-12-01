Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

La señal de televisión Canal 13, perteneciente a Andrónico Luksic, redujo sus pérdidas en los primeros nueve meses del año.

En un comunicado el canal reportó que en enero - septiembre tuvo un saldo negativo de $3.236 millones, cifra que, según afirmó, se encuentra dentro de las expectativas estacionales de la industria.

El resultado representó una mejora de 40% respecto a las pérdidas por $5.398 millones anotadas en igual periodo de 2024.

En enero - septiembre de 2025, los ingresos publicitarios alcanzaron a $57.861 millones, con un aumento de 2,3% con respecto a los mismos meses del año 2024 ($56.566 millones), cuando los ingresos incluían lo generado por el Festival de Viña del Mar 2024, destacó.

Además en el periodo Canal 13 tuvo un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de $884 millones revirtiendo el resultado negativo del mismo período del año anterior cuando tuvo una pérdida de $1.214 millones.

“Destaca Canal 13 como el único canal que logra aumentar sus ingresos publicitarios en televisión abierta en el acumulado hasta septiembre, además de ser el canal que más crecimiento alcanza en participación de mercado de publicidad en TV abierta obteniendo 1,6% adicional respecto igual período del 2024″, dice el comunicado.

Además, indica que durante el período se registró una disminución de costos de 3,1%, alcanzando a $47.818 millones versus $49.347 millones. Como resultado, la ganancia bruta del período creció un 39,1%, totalizando $10.042 millones, versus $7.219 millones del 2024.

Tercer trimestre

La compañía no dio a conocer su resultado final correspondiente al tercer trimestre, pero, tomando en cuenta, que en el primer semestre tuvo pérdidas por $3.091 millones, el saldo negativo acumulado se habría incrementado levemente a $3.236 millones al septiembre.

El comunicado agrega que en el tercer trimestre los ingresos totalizaron $20.698 millones y el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de $1.108 millones, con aumentos de 5,1% y 38,3% respectivamente, en comparación al mismo período del año anterior.

Rating comercial

En cuanto a audiencias, el canal indicó que al tercer trimestre se anotó un crecimiento en rating comercial de 4,2% en “Teletrece”, un 6,9% en el matinal “Tu Día”, y un 4,2% en el promedio diario total, todo ello en comparación a los mismos meses del año 2024.

Para el último trimestre del 2025 señaló que los resultados de audiencia de programas como “Qué dice Chile!” y “Teletrece” disputan los primeros lugares en rating individuos y comercial, mientras que en el prime, el reality “Mundos Opuestos” mantiene el liderazgo, al igual que los programas “Socios por el mundo” y “Lugares que hablan”.