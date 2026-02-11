SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    El directorio de la estatal confirmó a Patricio Feres como presidente del directorio, quien era vicepresidente y asumió de forma interina luego del fallecimiento de Montellano.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Casa de Moneda

    Casa de Moneda anunció como nuevo presidente titular del directorio a Patricio Feres Haddad, quien era vicepresidente de la instancia y había asumido de forma subrogante el 26 de enero. Feres Haddad reemplazó en el cargo a Verónica Montellano Cantuarias, quien falleció a finales del mes pasado.

    “Por vacancia del cargo de presidente del directorio, producido por el fallecimiento de la Sra. Verónica Montellano Cantuarias, el directorio en su última sesión ordinaria N° 199, ha acordado designar al Sr. Patricio Feres Haddad como presidente del mismo, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, a realizarse en el mes de abril de 2026″, dijo la estatal en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Montellano había asumido como presidenta el 30 de abril del año pasado y llegó al directorio el 25 de abril de 2022. Montellano antes se desempeñaba como vicepresidenta de Casa de Moneda y asumió en reemplazo de Sergio Henríquez Díaz, quien renunció al directorio y la presidencia el 7 de enero del año pasado.

    Mientras que Feres llegó al directorio en abril de este 2024. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía de Cambridge University. “Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de innovación en empresas y universidades, y en el diseño y ejecución de políticas de tecnología e innovación”, resalta Casa de Moneda en su memoria.

    Fue gerente de innovación de Corfo, vicepresidente del Consejo del Instituto Nacional de Normalización, consultor del BID para Compete Caribbean, gerente de nuevos negocios de DICTUC, director de desarrollo estratégico y estudios del Consejo Nacional de Innovación. “Ha sido investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge, profesor de innovación de pre y postgrado de las Escuelas de Negocios e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez y de las Escuelas de Diseño e Ingeniería de la Universidad Católica de Chile”, agrega.

    La empresa fundada en 1743 se dedica a la fabricación de cuños y elaboración de monedas, fabricación de planchas, impresión de billetes y la creación de otros instrumentos para la transferencia de fondos y medios de pago.

    La estatal también produce medallas presidenciales en oro, plata y bronce, así como de carácter conmemorativo, de premiación o reconocimiento. Entre su cartera de productos están la certificación digital y la trazabilidad de los productos. Además, se dedica a la custodia de los billetes y monedas emitidas por el Banco Central de Chile y a la línea de producción de cédulas electorales y facsímiles que han sido utilizados para los procesos electorales y constitucionales efectuados en el país.

    Lee también:

    Más sobre:EjecutivosCasa de Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Tres sujetos detenidos tras robo a tienda de telefonía en San Miguel

    Bombones de tahini y dátiles

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

    Lo más leído

    1.
    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    2.
    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    3.
    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    4.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    5.
    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno
    Chile

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo
    Negocios

    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria para marzo

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa
    Tendencias

    Desaparición de Nancy Guthrie: por qué Google tuvo un rol clave en la recuperación del video de las cámaras de su casa

    Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá

    El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder
    El Deportivo

    “No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

    Compañero de Felipe Loyola llena de elogios la llegada del chileno al Pisa

    Alta tensión entre el Torino y Guillermo Maripán por la renovación del contrato del chileno

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile
    Cultura y entretención

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Please Please Me, The Beatles y el disco grabado en un día que inventó la figura de la banda de rock moderna

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein
    Mundo

    Dos legisladores de EE.UU. hallan a seis presuntos cómplices más en los archivos de Epstein

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    Trump defiende que un “buen” acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: “Serían tontos” si no acceden

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York