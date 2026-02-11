Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

Casa de Moneda anunció como nuevo presidente titular del directorio a Patricio Feres Haddad, quien era vicepresidente de la instancia y había asumido de forma subrogante el 26 de enero. Feres Haddad reemplazó en el cargo a Verónica Montellano Cantuarias, quien falleció a finales del mes pasado.

“Por vacancia del cargo de presidente del directorio, producido por el fallecimiento de la Sra. Verónica Montellano Cantuarias, el directorio en su última sesión ordinaria N° 199, ha acordado designar al Sr. Patricio Feres Haddad como presidente del mismo, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, a realizarse en el mes de abril de 2026″, dijo la estatal en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Montellano había asumido como presidenta el 30 de abril del año pasado y llegó al directorio el 25 de abril de 2022. Montellano antes se desempeñaba como vicepresidenta de Casa de Moneda y asumió en reemplazo de Sergio Henríquez Díaz, quien renunció al directorio y la presidencia el 7 de enero del año pasado.

Mientras que Feres llegó al directorio en abril de este 2024. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía de Cambridge University. “Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de innovación en empresas y universidades, y en el diseño y ejecución de políticas de tecnología e innovación”, resalta Casa de Moneda en su memoria.

Fue gerente de innovación de Corfo, vicepresidente del Consejo del Instituto Nacional de Normalización, consultor del BID para Compete Caribbean, gerente de nuevos negocios de DICTUC, director de desarrollo estratégico y estudios del Consejo Nacional de Innovación. “Ha sido investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge, profesor de innovación de pre y postgrado de las Escuelas de Negocios e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez y de las Escuelas de Diseño e Ingeniería de la Universidad Católica de Chile”, agrega.

La empresa fundada en 1743 se dedica a la fabricación de cuños y elaboración de monedas, fabricación de planchas, impresión de billetes y la creación de otros instrumentos para la transferencia de fondos y medios de pago.

La estatal también produce medallas presidenciales en oro, plata y bronce, así como de carácter conmemorativo, de premiación o reconocimiento. Entre su cartera de productos están la certificación digital y la trazabilidad de los productos. Además, se dedica a la custodia de los billetes y monedas emitidas por el Banco Central de Chile y a la línea de producción de cédulas electorales y facsímiles que han sido utilizados para los procesos electorales y constitucionales efectuados en el país.