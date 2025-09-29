SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Casi 567 mil empresas y más de 5,7 millones de trabajadores: primer pago de la cotización extra de la reforma previsional

En total se recaudaron más de $67 mil millones por el 1% de cotización adicional que desembolsaron 566.934 empleadores para más de 5,7 millones de trabajadores. La tasa de declaración y no pago por parte de las firmas representó 3% del monto total.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Empresas cumplieron con el primer pago de la cotización adicional que definió la reforma previsional Andres Perez

Hasta ahora, los trabajadores cotizaban un 10% de su salario para la pensión. Pero la reforma previsional que aprobó a inicios de este año el Congreso definió que el empleador aportará un 7% adicional, además del 1,5% que actualmente ya cotizan por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Según la gradualidad que se definió en el proyecto de ley, los empleadores empezaron a cotizar un 1% adicional para todos sus trabajadores a partir de las remuneraciones de agosto, sin excepción. Ese monto no puede ser descontado del sueldo líquido actual de sus empleados, por lo que significa un alza en el costo de remuneraciones de igual magnitud.

De esa cifra, el 0,1% es depositado en la cuenta de capitalización individual de los afiliados en cada AFP, y el 0,9% se destina al Seguro Social del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), el organismo público y autónomo que tiene como objetivo gestionar y financiar las prestaciones solidarias.

La gradualidad establecida fue de nueve años para completar su operación en régimen, la cual contempla que los empleadores coticen otro 1% desde agosto de 2026, un 0,75% adicional en agosto de 2027, otro 0,75% desde agosto de 2028, y luego un 0,7% adicional por cada año entre 2029 y 2033.

Bajo este escenario, la recaudación del primer 1% extra de cotización del empleador finalizó el día 13 de septiembre y, de acuerdo al Ministerio del Trabajo, los resultados están en línea con lo proyectado para asegurar la sustentabilidad del fondo, pues se recaudaron más de $67.781 millones que pasaron directo al Seguro Social Previsional (0,9%).

Ese monto lo pagaron 566.934 empresas para más de 5,7 millones de trabajadores, con un 41% por mujeres y 59% por hombres.

El 64% de la recaudación total ocurrió en la Región Metropolitana, un 6,2% provino de Valparaíso, 5,3% del Biobío, 3,6% de Los Lagos, 3,3% de Antofagasta, y lo mismo en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins. La menores recaudaciones tuvieron lugar en Aysén (0,4%), Arica (0,5%) y Magallanes (0,8%).

En tanto, según la información que recopilaron desde el Ministerio del Trabajo, la tasa de declaración y no pago (DNP) de este 1% adicional por parte de las empresas fue menor al 3% del monto total, equivalente a $2.123 millones.

Igualmente esto debería ir bajando con el pasar de los días, dado que este reporte fue realizado con fecha de corte al 13 de septiembre, y las DNP se terminan de pagar a fin de mes, por lo que desde el gobierno proyectan que el dato de DNP descendería a la mitad.

Así, desde el Ministerio del Trabajo aseguran que “el primer 1% de cargo del empleador no generó cambios en el comportamiento de pago general de las empresas”.

Las firmas que declararon y no pagaron este 1% de cotización adicional fueron 48.977, que representan el 8% del total. Esto, para 254.283 trabajadores, que equivalen a 4% del total.

Más sobre:PensionesReforma previsionalReforma de pensionesPensiónAFP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra
Cultura y entretención

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición