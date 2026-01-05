SUSCRÍBETE POR $1100
    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Hasta inicios de diciembre 24.294 solicitudes ya fueron aprobadas, equivalentes al 49% del total de subsidios que se pusieron a disposición del mercado. Casi 46 mil solicitudes han sido presentadas a los bancos.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para al compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado. Foto: David Nogales

    El subsidio a la tasa para la compra de viviendas nuevas ha sido un éxito total de acuerdo a los distintos actores del sector inmobiliario. La medida promulgada en mayo del año pasado buscaba reactivar la demanda del mercado de casas y departamentos nuevos, que llevaban años con stocks históricamente altos.

    La medida, que apunta a los inmuebles por debajo de las 4.000 UF, consideró la entrega de 50 mil subsidios que debían agotarse en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, el ritmo de entrega de estos ha demostrado que podrían agotarse mucho antes de que se cumplan dos años desde su promulgación.

    “Se ha mantenido una alta demanda por el programa Subsidio al Financiamiento Hipotecario, el cual logra una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios cercana a 100 puntos base“, sostuvo la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) en su último reporte, publicado este lunes.

    Más del 90% de los subsidios han sido solicitados

    En concreto, el informe detalla que 45.883 solicitudes elegibles han sido recibidas por las distintas instituciones bancarias, equivalentes a un 92% del total de subvenciones que contempla el proyecto.

    De estas, 24.294 solicitudes ya fueron aprobadas, equivalentes al 49% del total de subsidios que se pusieron a disposición del mercado. Es decir, casi la mitad de las 50 mil subvenciones ya han sido asignadas en apenas cinco meses desde que comenzó a funcionar. Dentro de estas un 24% (12.052) ya han sido cursadas, y ya se aplicaron a la compra de una vivienda.

    Del total de solicitudes presentadas sólo un 11% ha sido rechazas (5.420). Un 32% sigue en evaluación (6.169).

    Los empresarios de la construcción han sido enfáticos en que el subsidio a la tasa ha sido clave para reactivar el mercado inmobiliario que se ha mantenido en una crisis profunda, debido a la escasez de ventas. En ese sentido, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha proyectado que el fin del mal paso se podría dar el próximo año, solo de ampliar el subsidio. Sin embargo, eso ya depende del próximo gobierno.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioViviendasCasasDepartamentosSubsidio a la tasa

