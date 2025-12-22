CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

El mercado residencial tuvo un impulso importante durante este 2025, en gran parte gracias al subsidio a la tasa para la compra de viviendas nuevas, impulsado por el Gobierno y que comenzó a implementarse durante el segundo semestre del año. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) enfatiza en que la medida ha logrado dinamizar las ventas, lo que permitirá cerrar el año con un alza de 19% versus el 2024.

“Nuestras proyecciones hacia 2026 muestran un crecimiento nuevamente de un 20% en comparación con lo que está creciendo este año. Será un segundo año con un crecimiento cercano a un 20% en ventas a nivel nacional, llegando a un poco más de 60.000 viviendas, es decir, los promedios que tuvimos durante los últimos 20 años”, expuso el gerente de estudios de la CChC, Nicolás León.

Con esto, además, explica que durante el próximo año al fin se observaría la tan esperada reducción del stock disponible, una de las principales problemáticas que complican al sector de la construcción, puesto que al tener altos niveles de oferta disponible que no se vende, no han podido iniciar nuevos proyectos.

Adicionalmente, esperan “mayores velocidades de venta podrían traducirse en mejores condiciones de acceso a crédito para constructoras e inmobiliarias”. En 2024 alcanzó un máximo de casi 31 meses para agotar, ahora cerrará en 27 meses, y se espera que para el próximo año se reduzca a 20, su nivel más bajo desde el 2019.

Lo que se mantendrá estancado aún es la inversión en vivienda privada. Durante este año, la CChC estimó que la inversión en este segmento disminuyó un 2,3%, aunque inicialmente se proyectó un alza de 0,4%. Para el 2026, se volvió a proyectar una disminución, pero mínima, de 0,1%. Se espera que se reactive para finales del 2026.

La CChC ha contabilizado cerca de 55 mil proyectos que no han iniciado sus obras, pese a contar con permisos aprobados, debido al alto stock de entrega inmediata, que este año cerrará al alza. Es por esto que la inversión se mantiene estancada.

¿Proyectan el fin de la crisis inmobiliaria para el cierre del 2026? El presidente del gremio, Alfredo Echavarría dijo: “estimamos que sí, si es que logramos aplicar una ley 2.0 que siga con este dinamismo que se ve que está faltando”, dijo.

Es que el subsidio a la tasa sólo considera 50 mil beneficios, y estos ya están por agotarse. De acuerdo a las últimas cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) ya hay casi 46 mil solicitudes presentadas para optar por esta subvención. “En un mes o dos eso ya debería estar agotado”, dijo Echavarría.

Desde la CChC han sido enfáticos en la necesidad de poder buscar una forma de ampliar la ley, ante “una crisis de accesibilidad a la vivienda que es mucho más profunda que la coyuntura que hemos estado viendo”, completó Nicolás León. Esta posibilidad ya ha sido conversada con el gobierno actual, pero Echavarría apuntó a que ya debe presentarse esta idea al presidente electo José Antonio Kast.

El sector público

En cuanto a la inversión en vivienda pública, específicamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se proyecta un alza de 11% en el 2026.

“El presupuesto 2026 para programas habitacionales e inversión en ciudad es el mayor en la historia del MINVU: US$ 4.347 millones, con un crecimiento real de 8,2% en relación con este 2025. Parte importante de estos recursos se enfocaría en el programa para sectores vulnerables (DS49), que ha concentrado el mayor gasto en los últimos años. También financiarán el pago de compromisos pendientes, especialmente en la Región Metropolitana", dice la CChC.

En concreto, detallan que corresponden a créditos de enlace pendientes para empresas que ya se adjudicaron proyectos de viviendas sociales y que aún no inician su construcción, y también para compras de terreno que se pactaron este año.

Algo similar ocurre con el Ministerio de Obras Públicas, que deberá pagar con el presupuesto del 2026, compromisos del 2025.

Señalaron que durante este año el MOP ha tenido dos recortes de presupuesto: uno en el primer semestre de más de US$200 millones, y en noviembre se volvió a recortar un monto similar. Echavarría apuntó a que en diciembre hubo una nueva disminución de recursos, pero dicha cifra no se conoce. “Sabemos de muchas empresas contratistas a las que simplemente no les están pasando ahora en diciembre. Estamos en alerta por esa materia”, dijo el presidente del gremio.

“Todos confiamos y esperamos que paguen en 2026, ya con recursos del nuevo presupuesto”, dijo. La estimación entre las empresas que pertenecen al gremio (equivalente a cerca de un 70% del mercado), es que “estamos ya en el orden de $30 mil millones impagos de noviembre y diciembre, pero probablemente la cifra es más alta que esa”, estimó Echavarría.

En concesiones “hemos tenido en los últimos meses del año la postergación de algunos proyectos, como la Conexión Vial Rutas 78-68 y la Segunda Concesión de la Autopista Santiago-San Antonio, Ruta 78 y que también justifican en parte los recortes”, explica Nicolás León.

Es por esto, que se hizo una corrección a la baja de lo que será la inversión en infraestructura para el 2025. En el segmento público se estimaba un alza de 1,8% versus el año pasado, y ahora se pronostica un aumento de apenas 0,6%. Para el 2026, la CChC espera una disminución de la inversión de un 5,1%.

En el segmento productivo se corrigió la proyección de 7,6% a 5,5% para el cierre del 2025, pero debería tener un impulso importante para el próximo año, de 13,6%. Con esto, la inversión total de infraestructura para este año tendrá una variación positiva de 3,3% y el próximo año aumentaría en 5,5%.