Caso Factop: exdirectores de LarrainVial sancionados solicitan citar a declarar a la presidenta de la CMF

Los exdirectores de LarrainVial Activos, sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del caso Factop, lanzaron una nueva ofensiva en el reclamo de ilegalidad que interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de las multas aplicadas por el regulador.

Los exdirectivos Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, solicitaron al tribunal de alzada capitalino que se cite a declarar a la presidenta de la CMF, Solange Berstein, para que relate “hechos estrictamente personales respecto de los cuales solo ella puede declarar, no siendo jurídicamente admisible la sustitución del absolvente”.

“No es aplicable la regla del artículo 19 del DL 3538, que autoriza al Presidente de la CMF a encargar a funcionarios la absolución de posiciones. Tal facultad opera únicamente respecto de hechos impersonales, institucionales u objetivos, susceptibles de ser declarados por un tercero, pero no tratándose de hechos personales que requieren la declaración del propio representante legal”, consignó el documento.

El pasado 25 de agosto la CMF multó a LarrainVial Activos y a sus exdirectores por el “Caso Factop”, sancionándolos por sobrevalorar activos y adquirir créditos deteriorados en el Fondo Capital Estructurado I, engañando a inversionistas. Las multas iniciales fueron altas, aunque la CMF luego redujo los montos tras recursos presentados por la empresa, confirmando sanciones significativas para la administradora y sus ejecutivos por infracciones relacionadas con información engañosa y manejo del fondo.

También por medio de un escrito, los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi, que asesoran a los exdirectivos de LarrainVial, solicitaron al tribunal ordenar a la CMF exhibir antecedentes y actos administrativos vinculados a la fiscalización que realizó el organismo a STF Corredores, previos al 15 de diciembre de 2022. Además, pidieron que se exhiban los actos administrativos de la CMF previos al 15 de diciembre de 2022, que demuestren que se informó al mercado y a los exdirectores de LVA AGF sobre las irregularidades de STF Corredores (patrimonio negativo, incumplimiento de límites de cobertura y endeudamiento).

Ex directores de Larraín Vial Activos: Jaime Olivera Sánchez-Moliní, Andrea Larraín Soza, José Correa Achurra, Andrés Bulnes Muzard y Sebastián Cereceda Silva.

Según los exdirectores “la exhibición de los documentos requeridos resulta indispensable para la acreditación del Punto de Prueba fijado por el Tribunal, toda vez que los hechos cuya efectividad debe demostrarse -actuaciones, gestiones, diligencias, fiscalizaciones u omisiones de la CMF respecto de STF Corredores, así como la eventual emisión de alertas o comunicaciones previas a la creación del Fondo-, dicen relación directa con antecedentes que obran exclusivamente en poder de la autoridad administrativa”.

En sus presentaciones, los exdirectivos de LarrainVial Activos agregaron que “resulta insoslayable que la CMF tuvo un conocimiento temprano, directo, detallado y reiterado de las graves infracciones normativas y del deterioro patrimonial de la corredora, desde al menos enero de 2021 y de manera sostenida durante todo 2021 y 2022”.

LarrainVial

Esto, en un escrito en el que acompañó una entrevista realizada por Pulso al exgerente general de la corredora de bolsa STF, Luis Flores. En ella al exejecutivo se le consulta desde cuándo la CMF sabía todo lo que estaba pasando y todo lo que él comentó, a lo que respondió: “El 28 de enero de 2021 le hice una presentación a la CMF indicándole los problemas regulatorios o normativos en términos de los índices”.

Añadió que “en esta presentación realizada a Marcela Mañas (exanalista del Departamento de Análisis de Intermediarios), Cristián Villalobos (Jefe de División Intermediarios de Valores) y toda la unidad prudencial de la CMF, hago mención a una empresa que le provoса pérdidas a STF, que se llama Inversiones Guayasamín (sociedad de la familia Sauer).”