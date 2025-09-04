SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

A fines de agosto, la CMF aplicó multas por un total de UF 160.000 ($4.650 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial en el denominado caso Factop. La gestora ha comprado el 99,4% de las cuotas serie B que incluyó en su plan de reparaciones.

Por 
Maximiliano Villena
 
Mariana Marusic
14 Diciembre 2024 Fachada corredora de bolsa Larrain Vial Foto: Andres Perez Andres Perez

El pasado 20 de agosto Larraín Vial Activos cerró la adquisición de otro paquete de cuotas serie B del fondo Capital Estructurado a dos aportantes del fallido vehículo, el cual hoy tiene a la gestora de fondos sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y sometida a una investigación judicial.

Según los contratos notariados, referidos como transacción y compraventa de cuotas, ese 20 de agosto la gestora de activos alternativos adquirió a Sandra Bauer 197 cuotas serie B por $5.131.009, y a la sociedad Círculo Verde Inversiones Limitada otras 1.354 cuotas por un total de $35.484.335.

El 17 de diciembre del año pasado, Larraín Vial Activos informó del plan de compra de las cuotas serie B a los aportantes del fondo -informado antes del anuncio de la formalización de la firma y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía-. En marzo, comunicó que el monto a pagar a cada uno de los inversionistas que suscriban el acuerdo alcanzaría el 73,8% del valor desembolsado por los aportantes, con un tope de $26.274,99 por cada cuota.

Los contratos firmados en agosto de este año hacen referencia al plan anunciado el año pasado y sostienen que su activación apunta a la adquisición de las cuotas de inversionistas no institucionales, “sin perjuicio de no tener la administradora ninguna participación en las irregularidades cometidas por STF y velando por aquellos inversionistas que se vieron inducidos o engañados a invertir en el fondo por STF sin necesariamente entender cabalmente los ingresos asociados a dicha inversión”.

En la cláusula tercera, el contrato establece, además, que el vendedor otorga el “más amplio, total y definitivo finiquito, declarando que nada se le adeuda por ningún concepto, renunciando desde ya a cualquier acción legal, petición o derecho que pudiese hacerse valer ante cualquier autoridad judicial, arbitral o administrativa o de cualquier otra competencia o jurisdicción cuya causa, objeto o fundamento diga relación con las cuotas vendidas y/o la administración del fondo”.

Junto con ello, se establece que “el vendedor declara que la administradora y sus funcionarios no incurrieron en ningún acto ilegal, cumpliendo con todo y cada uno de los deberes establecidos en la Ley 20.612 (Ley única de fondos)”.

Las compras hasta ahora

Consultados respecto del proceso de reparación de los aportantes serie B del fondo Capital Estructurado, Larraín Vial Activos señaló que hasta el 3 de septiembre se han desembolsado $3.327 millones.

En el detalle, explicaron que se han adquirido cuotas de 50 aportantes, de los cuales 23 corresponden a quienes habían presentado una querella por administración desleal en contra de STF Capital y Larraín Vial Activos, además de otros 27 aportantes que se han acogido al plan reparatorio de compras de cuotas (22 personas naturales y cinco sociedades).

Según la gestora de fondos de activos alternativos, el número de cuotas adquiridas es de 127.192, equivalente al 64,54% del total de cuotas serie B del fondo (197.080).

Sin embargo, de acuerdo con las restricciones del plan de recompra, se han adquirido el 99,4% cuotas del total que es posible adquirir.

Según la comunicación de Larraín Vial Activos de marzo, el plan solo contempla la compra a los aportantes afectados por el actuar de STF y otros terceros, a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan adquirido cuotas del fondo antes del 17 de diciembre de 2024 y que, “sin la intervención de STF, no habrían tenido la calidad de inversionistas calificados para poder cumplir los requisitos del fondo e ingresar al mismo”.

“Quedan excluidas del plan de compra aquellas personas vinculadas a la administración y/o propiedad de STF, por encontrarse actualmente bajo investigación”, señaló la gestora en su momento.

El 20 de enero de este año, la junta extraordinaria de accionistas de la AGF acordó realizar un aumento de capital de $6.000 millones. En tanto, el 24 de marzo, la instancia acordó no distruibuir las utilidades del ejercicio termindo en 2024.

La multa y la serie B

A fines de agosto, la CMF aplicó multas por un total de UF 160.000 ($4.650 millones, equivalente a unos US$4,73 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial en el denominado caso Factop.

El consejo de la CMF multó a Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos y a su ex gerente general, Claudio Yáñez, multas de UF 60.000 ($2.358 millones) y UF 15.000 ($589 millones), esto por valorizar los activos del fondo como si correspondieran a una participación en un equity (una propiedad indirecta en Grupo Patio), pese a que en realidad se trataba de créditos deteriorados en contra de Inversiones San Antonio.

Además, la CMF sancionó a STF Capital Corredores de Bolsa y su ex gerente general, Luis Flores Cuevas, con multas de UF 8.000 cada uno.

En concreto, la extinta corredora de bolsa STF Capital y su ex gerente general, al comercializar cuotas de la Serie B, suministraron información que no se ajustó a la realidad ni a las características del fondo.

Así, como consecuencia de la información falsa entregada en la comercialización de las cuotas de la Serie B, los inversionistas se formaron una representación de la situación del fondo y sus activos distinta a la real, repercutiendo en las decisiones de inversión, lo que indujo a compras de cuotas de forma engañosa, concluyó la CMF, que aprobó la sanción por un voto de mayoría de tres de sus cinco integrantes. Un cuarto estuvo por imponer sanciones de un monto menor y una quinta, por absolver.

La serie A del vehículo estaba destinada a reestructurar la deuda de inversiones San Antonio, de Antonio Jalaff, donde los acreedores suscribían las cuotas aportando las acreencias, mientras que la serie B implica la inyección de recursos frescos.

Más sobre:MercadoSTFSTF CapitalLarraín Vial ActivosLarraín VialCMFTribunales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Senadores PS piden al gobierno volver a postergar exigencia de inicio de actividades para acceder a financiamiento y crédito

Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

El imperio económico que deja Giorgio Armani

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile
Chile

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Estudio revela que el 92% de los chilenos cree que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias será igual o mayor que en 2024

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans
Negocios

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Brecha de ingresos: ¿en qué estás?

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina
El Deportivo

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina

Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing
Mundo

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo