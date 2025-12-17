Cementos Bío Bío avanza en su retiro de la bolsa tras llegada del gigante belga a la propiedad

En agosto de este año, el gigante europeo Carmeuse irrumpió en Chile para comprar Cementos Bío Bío, lanzando una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) con el apoyo de los controladores (las familias Briones, Rozas y Stein). Un proceso que fue exitoso y que uno de sus siguientes pasos era deslistarse en bolsa.

La OPA culminó, en septiembre de este año, con la firma belga comprando el equivalente al 90,21% de las acciones de la firma, operación donde también se sumó la peruana Yura -que poseía cerca del 20% de la sociedad y en su momento trató de ser la controladora de la sociedad-.

Ante este contexto, Cementos Bío Bío informó que solicitó la cancelación de la inscripción de las acciones de la sociedad en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Una decisión que fue aprobada en junta de directorio de hoy para ver este punto y que fue citada a fines de octubre pasado.

“Por haber mantenido la sociedad, por un periodo de más de seis meses anteriores a la fecha de la junta, menos de 2.000 accionistas”, dijo en un hecho esencial.

De cara al futuro, la firma explicó que los “accionistas disidentes tienen el derecho a retirarse de la sociedad, previo pago del valor de sus acciones”. Estos accionistas son los que voten en contra de la salida del Registro de Valores de la CMF o quienes expresen su oposición vía carta certificada hasta el 16 de enero en las oficinas de la sociedad.

Sobre el valor de pago de estas acciones, este asciende a $1.092 por acción. “El accionista disidente podrá renunciar a hacer efectivo su derecho a retiro, hasta antes de que la Sociedad le efectúe el pago”, explicó.

En su comunicación a la CMF, también notificó que la sociedad tendrá su domicilio social en la ciudad de Santiago y la modificación de los estatutos para “eliminar la obligación de citación por correo a cada accionista”.

Sin embargo, el anuncio se da luego de que este martes, vía un hecho esencial, la firma informó que Carmel Holding S.A, controladora de Cementos Bío Bío, instruyó a BTG Pactual Chile S.A para que pueda comprar hasta 7.535.803 acciones de la sociedad por $1.730 por acción. Un porcentaje de acciones que representa casi el 3% del total de los papeles de la firma, el resto está en manos de la belga, según explican los conocedores de la operación.

De esta forma, el poder comprador se encontrará abierto desde el día 18 de diciembre de 2025 y hasta el 17 de enero de 2026.