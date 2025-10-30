Cementos Bío Bío se deslistará de la bolsa tras toma de control de belga Carmeuse
El directorio resolvió llamar a junta extraordinaria de accionistas para el 17 de diciembre con el objeto de someter a votación la cancelación de la inscripción de sus acciones en el registro de valores de la CMF.
Luego que en septiembre se concretara la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada por la gigante belga Carmeuse para comprar el 100% de las acciones de Cementos Bío Bío la compañía anunció su decisión de deslistarse de la bolsa.
En un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía informó que su directorio resolvió llamar a junta extraordinaria de accionistas para el 17 de diciembre con el objeto de someter a votación la cancelación de la inscripción de sus acciones en el registro de valores de la CMF.
Ello por haber mantenido la sociedad, por un periodo de 6 meses antes de la fecha de la realización de la junta, más de 6 meses, menos de 2.000 accionistas.
Derecho a retiro
Asimismo indicó que, de acuerdo a lo establecido en la normativa respecto a la cancelación de inscripción de acciones, se le concederá a los accionistas disidentes o ausentes en la junta el derecho a retirarse de la sociedad, el que deberá ser ejercido dentro de los 30 días posteriores a la junta.
Carmeuse terminó la OPA con la adquisición de 256.685.197 acciones equivalentes al 97,15% de la propiedad de Cementos Bío Bío.
Previo a la compra de la compañía por parte de Carmeuse los principales accionistas de Cementos Bío Bío eran las familias Briones, Rozas y Stein, con el 64,57% y la empresa peruana Yura con un 20%.
