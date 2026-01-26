CEO de BTG Pactual reemplazará a Jorge Quiroz en directorio de la Bolsa de Santiago.

Luego que la semana pasada, Jorge Quiroz, tras ser designado oficialmente como el ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, renunciara al directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago y dos de sus empresas asociadas, el centro bursátil dio a conocer este lunes el nombre de su reemplazante.

Se trata de Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual. Mediante hechos esenciales enviados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la Bolsa de Comercio de Santiago, y la sociedad ligada a Nuam —el holding regional que integra las bolsas de Santiago, Lima y Colombia a través de un único mercado—: CCLV, Contraparte Central S.A, dieron a conocer que Agüero se mantendrá en el cargo hasta la próxima junta de accionistas.

A dichos cargos Jorge Quiroz había llegado en 2018.

Juan Guillermo Agüero es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de UCLA Anderson School of Management. Se integró a Celfin Capital como director ejecutivo en 2008, previo desempeño como managing director en Deutsche Bank a cargo de las unidades de Banking, Sales y Corredora de Bolsa de la institución en Chile. Después asumió como head de Investment Banking en BTG Pactual Chile y Perú, y posteriormente como CEO de la entidad.