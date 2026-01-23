Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

En línea con lo que ocurrió con el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, también Jorge Quiroz, Daniel Mas y Fernando Barros dejarán formalmente sus labores en el mundo empresarial para asumir como secretarios de Estado.

Luego del anuncio formal del nombramiento de Pérez Mackenna como canciller, Quiñenco y el resto de las firmas del holding a los reemplazantes del ahora exalto ejecutivo del grupo Luksic.

Otro anuncio que ya se realizó, este miércoles, fue la salida del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (63), como director de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, esa misma jornada, Quiroz renunció a su rol como director también a dos sociedades ligadas a Nuam —el holding regional que integra las bolsas de Santiago, Lima y Colombia a través de un único mercado—: CCLV, Contraparte Central S.A. y la Cámara de Compensación Bolsa de Comercio Stgo. A dichos cargos el economista de la Universidad de Chile había llegado en 2018.

Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

En el pasado, Quiroz había sido director de otras empresas, como el factoring Factotal, Invertec Pesquera del Mar Chiloé, Papeles Carrascal S.A. y un gremio: la Sociedad Nacional de Agricultura.

Quiroz también deberá dar un paso al costado como socio de la consultora Qurioz y Asociados, que fundó hace más de 20 años y en la que trabajaba antes de asumir su rol como coordinador económico en la campaña presidencial del presidente electo José Antonio Kast.

Fernando Barros y su vínculo con el mundo de los negocios

Por su parte, Fernando Barros (68) tendrá que renunciar al presidente del directorio de Oxiquim, instancia a la que llegó en 2002. Barros también director en dos filiales de la firma.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los otros directorios que dejará el próximo ministro de Defensa son Levaduras Collico S.A, empresa de servicio de alimentos y bebidas e Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

También deberá dejar otros directorios ligados a la familia Piñera: Bancorp e Inversiones Odisea, sociedades que controlan los hijkos del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, a quien asesoró por más de 20 años.

Otras labores que tendrá que abandonar en su salto al gobierno son su rol como consejero de la Sofofa, cargo que culminaba en 2027 y en el que se desempeñaba desde 2005.

El abogado de la Universidad de Chile también es parte del consejo de la Fundación Probono, que “promueve y facilita el acceso igualitario a la justicia en favor de personas y grupos vulnerables y de organizaciones sociales”.

Además, dejará el Centro Nacional de Arbitraje y del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), al que llegó en 2005.

En sus labores profesionales, Barros dejará el estudio que fundó en 1988 con José Tomás Errázuriz Grez. En su paso por el estudio de abogados, lideró el área tributaria.

En el pasado, Barros también tuvo pasos por los directorios de Agrosuper, Socovesa, SMU y LarrainVial AGF.

Además, Barros fue vicepresidente y director de Icare entre 2005 y 2011.

Daniel Mas, la CPC y el sector de la construcción

Por su parte, el próximo biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés (55), dará un paso al costado en el directorio de Ecomac, firma fundada en 1965 por su padre Daniel Mas Rocha y dedicada a la construcción inmobiliaria.

Daniel Mas al ministerio de Economía de Kast JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El próximo ministro se unió a la firma en 1990 y en 2000 asume como presidente del directorio, cargo que dejará para asumir el próximo 11 de marzo. Otro cargo que tiene es el presidente del directorio de Concreces, firma ligada a Ecomac que ofrece mutuos hipotecarios y leasing habitacional.

Entre 2010 y 2014 fue vicepresidente del Terminal Puerto Coquimbo y ha sido consejero de la empresa española Arteche. Asimismo, ha liderado Inversiones Norte Sur S.A. y NS Agro.

El agrónomo de la Universidad Católica también abandonará su presencial empresarial desde el mundo gremial. A finales de noviembre del 2024, Mas llegó a la vicepresidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Así, Mas tendrá que dejar formalmente el rol en el gremio del gran empresariado antes de asumir el 11 de marzo.

Antes, Mas se desempeñó como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena entre 2021 y 2023, y fue dos veces candidato a presidirla, en la última elección pasada fue electo Alfredo Echavarría Figueroa.