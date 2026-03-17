CEO de JPMorgan para América Latina por conflicto en Irán: “en la medida que esto se alargue, vamos a empezar a conversar de estanflación”

En el marco del SURA Advisory Forum, Alfonso Eyzaguirre, CEO de JPMorgan para América Latina y Canadá, señaló que el conflicto en Irán, por ahora, “es una noticia en desarrollo” pues se desconoce el tiempo que permanecerá cerrado el Estrecho de Ormuz, a lo que se suma el hecho de que el daño a la infraestructura energética “no se reconstruye en días, se reconstruye en años”.

En esa línea explicó que “no me atrevo a aventurarme con un escenario básico, pero sí me atrevería a decir que, en mi opinión, el mercado está subestimando la probabilidad de escenarios más graves o más dañinos”.

Eyzaguirre apuntó que, si bien los precios de los activos han bajado, no lo han hecho de “forma material. Por lo tanto, asumiría que el mercado está asignando un precio a un escenario relativamente benigno, que significa precios del petróleo quizás parecidos a los actuales o menores, o por un periodo corto de tiempo”.

Junto con ello, el CEO de JPMorgan para América Latina y Canadá expresó que “vamos a empezar a conversar más frecuentemente, con mayor intensidad en los escenarios de inflación global”, y que “en la medida que esto se alargue, vamos a empezar a conversar de estanflación”.

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Eyzaguirre sostuvo que por cada 10% de incremento en el precio del petróleo en forma permanente se produce un efecto en la inflación de alrededor de 20 puntos básicos y de 15 puntos en crecimiento.

“Es decir, si el precio preguerra era US$70 por barril y hoy está en US$100, quiere decir que puede ser un 0,6 más de inflación al nivel global, y un 0,5, 0,6 menos de crecimiento”, explicó.

Visión sobre Chile

Una visión positiva para los mercados de Latinoamérica tiene Eyzaguirre hacia adelante.

A juicio del ejecutivo, “los últimos 10 años fueron los años del dólar y del mercado americano. De hecho, la capitalización bursátil global se duplicó en los últimos dos años y el principal (mercado) alcanzó casi US$125 billones. El principal motor de ese fenómeno fue el mercado americano, que pasó de ser del 37%-38% de la capitalización bursátil global a casi el 50%”.

Para Eyzaguirre, lo que se está viendo actualmente son mayores flujos hacia mercados emergentes que se han traducido en mayores precios.

“Cuando uno evalúa los flujos que han ingresado a mercados emergentes en los primeros dos meses de este año, son el doble de lo que entró durante todo el año pasado. En Latinoamérica, los primeros dos meses equivalen a todo lo que entró el año pasado”, indicó.

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Junto con ello detalló que “estamos partiendo de un punto muy bajo”, pues hoy representan el 4,6% de los portafolios globales, en circunstancias de que el promedio de “los últimos 10 años es de un poco más del 6%, y el promedio de los últimos 20 años es más del 8%. Cada punto porcentual son US$350 mil millones que ingresarían”.

“Los mercados emergentes estaban subponderados en los portafolios. Por lo tanto, pensaría que este fenómeno va a continuar en el corto plazo” , apuntó.

En esa línea explicó que “en Latinoamérica ya estamos viendo cómo los precios han respondido, el año pasado subió un 46% en dólares. Este año proveemos más o menos un 16%-17% positivo”.

Respecto de Chile, sostuvo que “hoy día el mercado le está dando el beneficio de la duda a Chile. Chile nuevamente tiene un premio respecto de todos los socios o vecinos dentro de Latinoamérica”.

“Por muchos años, efectivamente, se revirtió. Hoy día se vuelve a tranzar con un premio, por lo tanto, le están dando el beneficio de la duda a este gobierno, al sector empresarial”.