Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

El exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, expuso durante 46 minutos este martes en el Advisory Forum de Sura, realizado en el Hotel W. El economista destinó 43 minutos para hablar de la situación mundial; y en los últimos tres minutos dedicó unas palabras para Chile.

En particular, sobre la situación local, el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics abordó las medidas que ha estado impulsando el gobierno recién asumido de José Antonio Kast y cómo se inserta el país en el nuevo escenario global que se ha visto en lo más reciente.

“Yo quiero hablar del mundo, porque si no entendemos el mundo no podemos entender ni a América Latina ni a Chile”, comentó al iniciar su discurso. “El mundo que conocimos ya no es. Estamos en un mundo nuevo”, agregó.

El exministro Andrés Velasco participa en el seminario de Sura

Luego de 40 minutos de análisis de la situación global, se refirió a la situación de Chile. “Primero, hay que pensar en serio cómo diversificamos nuestras alianzas políticas internacionales. Está muy bien ir al resort Doral de Donald Trump en Miami, un lugar de dudoso gusto, y tomarse una foto con Marco Rubio. Yo no digo que nos peleemos con Marco Rubio, pero ese es un amigo, no puede ser el único amigo”.

Segundo, dijo que “hay que diversificar destinos de exportaciones. Chile no puede tener un manojo de socios comerciales, necesita muchos socios comerciales. Esa no es una pega de los gobiernos, es una pega del sector privado, aquí reunido. Esa es mi invitación”.

Tercero, Velasco enfatizó: “Hagamos una auditoría, pero hagamos una de verdad. La auditoría para ver si el ministro pidió o no pidió flores para la secretaria... no perdamos el tiempo en eso. Hagamos una auditoría de los riesgos a los cuales estamos expuestos como chilenos”.

En ese sentido, añadió: “Les mostré tres láminas de riesgos. Riesgos económicos, riesgos militares, riesgos cibernéticos, riesgos energéticos. Yo no soy experto en ninguna de estas áreas, y por lo tanto, no sé; pero me imagino que alguien en Chile sí sabe, y yo invitaría al gobierno entrante que haga una auditoría de esas que sirven, no de las que son para la galucha ”.

Sobre ello, sostuvo que “la auditoría que sirve, me parece a mí, es una auditoría que nos diga: estamos expuestos a estos riesgos, cibernéticos, militares, económicos, financieros, y frente a estos riesgos vamos a tomar medidas”.

El exministro Andrés Velasco participa en el seminario de Sura y abordó medidas de Kast.

Velasco y las medidas de Kast

Por otro lado, se refirió a las medidas económicas y fiscales que está impulsando la administración Kast. “No nos demos gustitos fiscales. Yo no quiero aquí emitir un juicio acerca de si es bueno bajar este impuesto, revisitar la reintegración, etcétera. Lo que sí sé, es que bajar impuestos, bajar el déficit y reducir la deuda, todo al mismo tiempo, eso no suma. Lo digo de nuevo: eso no suma”.

Velasco también hizo alusión a una pregunta que antes, en el mismo seminario, hizo Matías del Río a la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro. “Matías le preguntó a Rosario sobre el ajuste fiscal, y yo para mis adentros me pregunté: ‘¿Qué ajuste fiscal? ’ O sea, lo único que se ha detallado hasta el momento es: recortes impositivos, y un 3%“.

En esa línea, agregó: “Ahora, yo no conozco ministro de Hacienda que al llegar no haya anunciado un 2%, un 3%. El ministro llega, mira la espléndida oficina, Teatinos 120, piso 12, vista a la Plaza de la Constitución y después dice : 3%”.

Qué dijo Andrés Velasco sobre medidas de Kast. En la imagen, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Luego continuó explicando que si bien no se conoce el detalle de las cifras, pues “no tenemos el informe financiero, pero reducir el impuesto corporativo es plata . Reintegrar el sistema es plata. Eliminar las contribuciones para los adultos mayores, pésima política pública, es plata”.

Entonces, comentó: “No me digan que eso se va a financiar eliminándole la gratuidad a los de más de 30 años, que son el 1,5% de los que reciben el beneficio. Por lo tanto, tengamos una discusión tributaria y fiscal, espléndido, pero financiada. Este no es el momento, en este planeta por cierto, para darse gustitos fiscales”.