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    CEO de Naturgy Chile asume como nuevo presidente de la compañía

    La empresa de gas natural informó que el directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por Pedro Larrea a los cargos de director y presidente, con efecto inmediato, designando en su reemplazo a Javier Fernández.

    Por 
    Patricia San Juan
    Javier Fernández, presidente de Naturgy Chile.

    La empresa de gas natural Naturgy Chile, perteneciente a la española Naturgy, anunció cambios en sus dos más altos cargos.

    A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía informó que el directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada por Pedro Larrea a los cargos de director y presidente, con efecto inmediato, designando en su reemplazo a Javier Fernández en ambas posiciones.

    De este modo Javier Fernández, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general, renunció a dicho cargo con efecto a contar de este 25 de junio, y será reemplazado por Marcos Cvjetkovic a partir de esta fecha.

    “El directorio aprovechó la oportunidad para agradecer y reconocer el valioso aporte de los señores Larrea y Fernández, destacando sus logros y su importante contribución a la sociedad”, dijo la compañía que no explicitó las razones de la renuncia de Larrea.

    Trayectoria

    Javier Fernández es licenciado en Administración y Dirección de Empresas con Maestría en Análisis Financiero por la Universidad Carlos III de Madrid, PADE en el IPADE de México y AMP Américas en IESE en Nueva York.

    Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético en Naturgy, casi la mitad de ellos en Latinoamérica, con seis años en México como director de Planificación, Aprovisionamiento, Regulación y Desarrollo de Negocio, y tres años en Gas Natural Colombia como gerente general.

    En Chile, se desempeñó como gerente general de Metrogas desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2026.

    En el ámbito gremial en Chile, ha sido consejero de Sofofa y miembro del directorio de Camacoes. Además, fue vicepresidente del directorio de AGN Chile.

    Marcos Cvjetkovic

    En tanto, Marcos Cvjetkovicro es ingeniero Civil Industrial, mención Mecánica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuenta con un MBA de la misma casa de estudios.

    Posee una trayectoria de 30 años en el sector energético. Desde abril de este año es gerente general de Metrogas, compañía donde suma más de 14 años de experiencia. Anteriormente ha sido gerente general de Gasco Magallanes y Movigas.

    Actualmente es consejero de Sofofa y miembro de los directorios de Camacoes y AGN Chile.

    Naturgy Chile Gas Natural forma parte de Naturgy Energy Group, compañía multinacional de origen español con presencia en más de 20 países. En Chile, desarrolla sus operaciones en los segmentos de distribución, comercialización y transporte de gas natural a través de sus filiales Metrogas, Gas Sur, Innergy, Gasoducto del Pacífico y Agesa.

    Más sobre:EjecutivosEnergíaNaturgy ChileNaturgy

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