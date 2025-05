Chile Day: Marcel realiza un positivo balance de la economía y dice que hay razones para esperar un crecimiento mayor

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el panorama económico de Chile, donde llevó a cabo un balance de los últimos años, el estado actual y las perspectivas de futuro.

En el marco del Chile Day en Nueva York, el secretario de Estado comunicó un positivo balance de la economía considerando el inicio de la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric hasta hoy y planteó razones para un mejor desempeño en la materia a futuro.

En el contexto de una presentación que duró casi una hora, el secretario de Estado destacó que se eliminaron las incertidumbres del pasado. Esto, tras terminar los retiros de dinero desde los fondos de pensiones, los procesos para cambiar la actual Constitución de Chile y que la economía se estabilizó tras los desequilibrios que generaron los retiros y las ayudas masivas por motivo de la pandemia del Covid-19. Además, añadió a esto, que la reforma previsional culminó con éxito.

"Debería quedar claro que se ha consolidado un amplio consenso en torno a la estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la responsabilidad fiscal y la apertura comercial como base para el desarrollo económico y el bienestar", comentó el ministro Marcel.

En esa línea, el ministro Marcel resaltó el desempeño de la Bolsa de Comercio de Santiago, que es una de las de mejor desempeño en lo que va de año, y que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile en 2024 creció un 2,6%, más que las expectativas del mercado.

“Estamos comenzando con pie fuerte. Las cifras del PIB para el primer trimestre fueron bastante positivas, considerando que tuvimos un día entero menos (...) lo consideraría una especie de cuenta de ahorros para compensar o prepararse mejor ante el posible impacto de la situación global en la economía en el segundo semestre ”, agregó.

Otro de los elementos que destacó, respecto al avance de los últimos años a hoy, fue la moderación de la inflación, las cifras de empleo, el déficit de cuenta corriente y proporción de la deuda con el PIB.

“La relación deuda/PIB en Chile es significativamente mayor que en países con una calificación crediticia similar a la nuestra. Soy consciente de que había una preocupación que, por supuesto, compartimos sobre el aumento de la deuda en los años anteriores , pero lo que intentamos hacer es básicamente generar un cambio en la dinámica de la deuda para, al menos, estabilizarla en los niveles actuales o similares, por debajo del límite del 45 % durante los próximos años”, comentó.

Panorama fiscal

Sobre las cifras fiscales, el ministro Marcel llevó a cabo un balance de los últimos años, donde valoró el trabajo del periodo hasta 2024. “No alcanzamos el objetivo en 2024. No lo hemos minimizado y, habiendo sido cocreador de la regla de equilibrio estructural, para mí, no es fácil darse cuenta de que no alcanzamos ese objetivo el año pasado”, comentó.

“Pero, con base en las reglas del juego que acordamos con el Congreso, trazamos un camino para revertir esta brecha en los dos años restantes, 2025 y 2026, dado que el presupuesto será elaborado por la administración actual”, agregó sobre el tema.

En Chile, el asunto de la finanzas públicas salió a la palestra tras el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), donde reprueba la gestión del Ministerio de Hacienda en la materia, y desde la cartera plantearon sus discrepancias a dicho informe.

Además, el secretario de Estado resaltó las positivas perspectivas que existen respecto a la producción de cobre y al litio.

“Recuerdo la discusión de ayer sobre si habría sido mejor declarar el litio mineral concesible. Pero mi opinión es que s i hubiéramos seguido el proceso legislativo para resolverlo, no estaríamos hoy estar en esta etapa de desarrollo de nuevos proyectos ”, dijo en relación con la postura que planteó el presidente de CMPC, Bernardo Larraín, este jueves y en el marco de un panel del Chile Day.

En la presentación, el ministro Marcel también destacó el objetivo de no presionar las finanzas públicas sin que exista la asignación de recursos o se generen medidas para aumentar las arcas fiscales, como los proyectos de royalty minero y de cumplimiento tributario.

“Se puede observar que todas las nuevas prioridades que involucran recursos como seguridad ciudadana, asistencia social y otros temas se financiaron mediante la reasignación de recursos dentro de ese límite de gasto. Ahora bien, para completar esta transición, será importante aprobar legislación que genere mayor margen fiscal a corto y mediano plazo . Esto generará un entorno fiscal mucho más favorable para el nuevo gobierno”, resaltó.

Ante este contexto, y en relación con el pago de pensiones, el ministro Marcel planteó que el envejecimiento mayor de la población y la baja de la natalidad presionarán a las finanzas públicas.

Futuro positivo

En su presentación, el ministro Marcel estimó que las perspectivas sobre la economía pueden ser mejores a las que apuntan a un crecimiento de 2 % del PIB.

“Hemos reanudado el crecimiento, pero aún discutimos mucho sobre este 2 %. Me pregunto si eso sigue siendo válido, dado lo que estamos observando en la economía chilena ”, apuntó el ministro Marcel.

El secretario de Estado apeló a mejores perspectivas ante las oportunidades que tiene Chile con un mayor avance de industrias como la del hidrógeno verde, la de energías renovales, el litio y los data centers. Sectores que hoy tienen un rol importante de cara a las nuevas demandas y la necesidad de cambiar la matriz energética de cara a los desafíos del calentamiento global.

Así, el ministro Marcel, comunicó sobre un proyecto de “incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde (...) para que haya un incentivo adicional para utilizarlo en procesos industriales de fabricación, minería y transporte. Y esto se combina con cosas que ya estaban en marcha”.

Otra de las gestiones que se informó fue que se “emitirá una orden presidencial para agilizar más de 100 proyectos de inversión pública, junto con un proyecto de ley para facilitar inversiones en descarbonización”, según resaltó el Ministerio de Hacienda en su cuenta de X.

“La economía chilena está experimentando relevantes cambios estructurales (...) Chile ahora está en una posición más sólida para enfrentar las turbulencias mundiales . Dada la inestabilidad y el surgimiento de nuevas oportunidades, también estamos en camino de aumentar nuestro potencial de crecimiento”, añadió.

De esta forma, el ministro Marcel también resaltó la importancia de lograr acuerdos: “Una mejor política con diálogo y consenso, en torno a temas clave como la gestión fiscal, una mejor regulación y la protección del medioambiente, sin duda, esto seguirá siendo un ingrediente clave para materializar un futuro mejor para nuestra gente”.