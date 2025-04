¿Chile podría zafar de los aranceles de Trump? El precedente que alberga las esperanzas de Hacienda para volver a 0%

Chile podría no pagar aranceles de Trump. Foto AFP.

El anuncio de Donald Trump sobre los aranceles recíprocos en el recordado “Día de la Liberación” generó incertidumbre en todos los países del mundo que básicamente se enteraron de las nuevas tasas a través de la conferencia de prensa del republicano.

Chile quedó con un arancel del 10%.

Pero más enredo hubo una semana después, cuando el propio Trump a través de redes sociales anunció una pausa en la aplicación de los aranceles y que estos bajaban a 10%, menos para China al que, de hecho, se los subió.

En medio de la confusión, los diferentes países empezaron a negociar y a acercarse a los funcionarios estadounidenses para analizar su situación con el gigante del norte.

Chile, de hecho, es uno de los primeros países de Latinoamérica en ser recibido por el jefe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), para abordar el conflicto arancelario suscitado por las decisiones del presidente Donald Trump.

En ese contexto surge la interrogante de si Chile pudiera eximirse del arancel del 10% fijado por Donald Trump, considerando que tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y además que la balanza comercial es favorable al gigante del norte.

¿Hay algún precedente? Sí, México y Canadá

Hay esperanzas de que así sea y estas se sustentan en TLC que firmó EE.UU con México y Canadá . En conversación con radio Duna, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo explicó d la siguiente manera.

“Si ese 10% es inamovible o no, creo que hay un precedente que es bastante claro, que es el caso de Canadá y México ”, dijo el secretario de Estado.

Marcel comentó que en su caso no todos los productos, no todas las exportaciones, están desgravadas y no todas están con arancel cero.

“Lo que hizo Estados Unidos fue que le aplicó un arancel de 25% a la parte no desgravada, y le mantuvo el cero a la parte desgravada . Se respetó en todo momento el acuerdo, lo cual nos da esperanza de que a nosotros nos respete el tratado de libre comercio ”, explicó el jefe de Teatinos 120.

Con esto Marcel dijo que efectivamente existen casos en los cuales EE.UU. están aplicando aranceles de 0% a las importaciones y que tienen como telón de fondo un TLC.

“Ahí hay un caso bien cercano, porque además corresponde a un tratado de libre comercio muy similar al nuestro. Así que ese es un punto de referencia que es importante para la conversación”, afirmó el ministro de Hacienda.