Balance de la guerra comercial: en casi diez días bolsas globales acumulan caídas de más del 5%

Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos”, fue una de las frases que Donald Trump lazó el pasado 2 de abril, en el denominado Día de la Liberación, cuando anunció aranceles generales del 10% para todas las importaciones, así como impuestos adicionales para una serie de jurisdicciones. A nueve días de la firma del decreto, las bolsas se han derrumbado, el dólar ha perdido valor frente a otras divisas, el bono del tesoro se ha disparado, y las perspectivas de recesión se han incrementado.

La medida buscaba establecer, en palabras del presidente de EE.UU., aranceles recíprocos contra todos aquellos países que, a su juicio, no trataban justamente a los productos fabricados en Norteamérica. Así es como la Unión Europea impuso impuestos por el 20%, del 25% a Japón y Corea del Sur, y de un 32% a Taiwán, entre otros.

A China, el arancel fue del 34%, que se sumaba al 20% anunciado en días anteriores. Pero el gigante asiático respondió, y luego lo hizo EE.UU. Desde el 2 de abril, los impuestos aduaneros se elevaron hasta un 145%, mientras que China respondió con un 125% para las importaciones en la jornada de este viernes.

Mediante un comunicado del Comité de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, el régimen chino señaló que “Estados Unidos ha ignorado el orden económico global que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial”, y que “si Washington insiste en infligir daños sustanciales a los intereses de China, esta responderá con firmeza y lo acompañará hasta el final”.

Autoridades chinas insisten con responder proporcionalmente a las alzas de aranceles de Estados Unidos. MANDEL NGAN PEDRO PARDO

El contraataque de China a los aranceles, la han dejado fuera de la ronda de negociaciones. El pasado 9 de abril, en medio del descalabro del mercado bursátil y el alza de los rendimientos de la deuda, Trump comunicó en su red social que “considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato. ¡Gracias por su atención!”.

La noticia elevó el ánimo entre los inversionistas, los mercados cerraron con alzas históricas, no vistas desde 2008 en el caso de S&P500, o desde 2001 en el caso del Nasdaq. Al optimismo se sumó la decisión de la Unión Europea de poner en pausa sus aranceles recíprocos de 25% para negociar. Pero en el acumulado, no ha sido suficiente para retrotraer las perdidas.

Sólo el oro sube

Los mercados bursátiles suelen actuar con mayor volatilidad, y bajo distintos parámetros, los expertos han señalado que las valorizaciones de los índices de EE.UU., sobre todo las tecnológicos, se encontraban altas. Una corrección en un escenario de incertidumbre se esperaba, pero la magnitud, y la subida del rendimiento de los bonos del tesoro y la caída del dólar a nivel global, mostraron que los activos de Estados Unidos dejaban de comportarse como refugio, y los inversionistas avizoraban un futuro con mayor inflación y menor crecimiento.

El dollar index, que mide al dólar frente a una canasta de monedas como el euro o el yen japonés, mostraba desde el pasado 2 de enero una caída de 4,15%, al cierre de esta edición.

En Chile, el dólar siguió la tendencia global y experimentó una violenta caída de $16,04 el viernes, situándose en $972,85. Con este resultado, el tipo de cambio amplía a $19,65 su caída en lo que va del año. Pero, desde el Día de la Liberación, el alza ha sido de $15,85, pero alejado de los $1.001 del cierre del 8 de abril.

Pero el peso chileno se ha visto fuertemente afectado por las fluctuaciones del precio del cobre. Desde el 2 de abril la caída es de 3,63%. Este viernes subió un 2,2% hasta los US$ 4,16 por libra, también tomando distancia del mínimo de los US$3,873 del 8 de abril.

Los aires de recesión ha impacto en otros commodities que suelen ser un indicador de la actividad global. Desde el día de la liberación, el petróleo WTI -de referencia para EE.UU. y Chile-, cae un 14,24% a US$61,5 por barril, mientras que el Brent pierde un 13,69% a US$64,69.

En la misma línea, el bono del Tesoro a 10 años ha visto una caída en su precio que ha llevado a su rendimiento a trepar desde el 4,19% al actual 4,49% -al cierre de esta edición-. Las noticias sobre ventas masivas de la deuda de EE.UU. ha generado temor en el mercado, el papel marca el precio de una serie de activos a nivel global, y el país debe realizar importantes refinanciamientos de deuda. Pero considerando las tasas actuales, el costo de refinanciar los pasivos para EE.UU. se elevaron -este año debe renovar US$9 billones-, subiendo aún más su gasto financiero y lastrando su déficit comercial.

Entre los activos considerados como refugio, sólo el oro se ha mostrado al alza. El metal precioso anota, desde el 2 de abril, un alza del 2,82% que lo ha llevado a precios récord de US$3,255 por onza.

Cuando el oro sube, es porque los inversionistas están saliendo de activos más riesgosos. Y ello se demostró en este periodo, donde las principales bolsas del mundo han reportado cuantiosas pérdidas, a pesar de las fuertes variaciones en una u otra dirección.

Preocupación mundial en centros bursátiles como Wall Street producto de las medidas arancelarias adoptadas por Donald Trump. SPENCER PLATT

En nueve días, desde el pasado 2 de abril, el índice S&P500 ha perdido 5,42%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq bajan 4,77% y 4,98%. Sin embargo, las bolsas más golpeadas han sido las europeas: el Dax de Alemania pierde un 9,03% en el periodo, mientras que el FTSE100 de Londres cae un 7,48%. Por su parte, el Nikkei de Japón baja un 5,99%, y el índice de Shanghái cae un 3,34%.

Chile se ha acoplado a los mercados desarrollados, a pesar de que en los primeros días, tras el anuncio del 2 de abril, había anotado alzas. Así, en 9 días la baja acumulada del IPSA es del 6,75%, hasta los 7.430,69 puntos.

Los fuertes vaivenes en los mercados han llevado a la Reserva Federal a dar señales a los mercados. Este viernes, Susan Collins, directora de la sede del banco central estadounidense de Boston, señaló que la Fed “estaría absolutamente preparada” para desplegar su potencia de fuego para estabilizar los mercados financieros si las condiciones se tornaran desordenadas.

Collins dijo este viernes al Financial Times que “los mercados siguen funcionando bien” y que “no observamos problemas de liquidez en general”. Sin embargo, añadió que el banco central estadounidense “cuenta con herramientas para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado o la liquidez en caso de que surjan”.