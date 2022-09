Chilena Consolidada extiende plazo para reembolsos de prestaciones de salud frente al fin de algunos convenios entre isapres y clínicas

La compañía de seguros Chilena Consolidada informó que tomó la decisión de ampliar el plazo para la solicitud de reembolsos de prestaciones de salud de seguros complementarios a 90 días desde la fecha de reembolso de la institución de salud previsional.

Ello, “ante la situación de suspensión de servicios en línea (IMED) y otros convenios con determinadas isapres”, detalló la empresa perteneciente al Grupo Zurich mediante un comunicado.

Allí, el gerente de división empresas de Chilena Consolidada Zurich Chile, Rodney Hennigs, dijo que “no obstante lo indicado en la póliza de los clientes, hemos decidido ampliar el plazo para la solicitud de reembolsos de los seguros complementarios a 90 días desde la fecha del reembolso. De este modo, nuestros clientes tendrán tiempo extra para realizar el trámite con tranquilidad y comodidad, si es que su prestador estuviera presentando demoras o inconvenientes”.

Desde la empresa explicaron en el comunicado que dependiendo de las pólizas, habían períodos de devolución de 30, 60 y 90 días desde el día de la prestación médica. Con esta medida, que según estima la compañía irá a beneficia a 600 mil clientes que tienen seguros complementarios con Grupo Zurich, el período comenzará a operar desde el día de la devolución de su prestador de salud previsional.

Todo lo anterior ocurre en un escenario en que las clínicas han intensificando las gestiones de cobro con las isapres para que les paguen los US$ 540 millones que les adeudaban a mayo por prestaciones realizadas (facturadas y no facturadas), ya que advierten que, en los últimos 12 meses, los retrasos en el pago de cuentas por prestaciones son cada vez mayores. Los prestadores han amenazado a las isapres con acabar la relación comercial si es que no pagan en los plazos que corresponden, algo que hace poco más de un mes se concretó para dos isapres.

Así por ejemplo, en julio se conoció que Clínica Alemana suspendió convenios con Nueva MasVida y Consalud; y lo mismo hizo Red Salud con Nueva Masvida. Asimismo, en septiembre Clínica Dávila informó que suspendieron sus convenios con Cruz Blanca.