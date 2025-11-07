China suspende por un año las restricciones a tierras raras y otras tecnologías que enfurecieron a Trump.

El Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de China suspendió por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y tecnologías relacionadas, así como de minerales pesados y baterías de litio, anunciadas a principios de octubre, y que llevaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a amenazar a Pekín con aranceles masivos, aunque finalmente los líderes de ambos países lograron acercar posturas en la reunión que mantuvieron la semana pasada.

En un comunicado, las autoridades chinas anunciaron la suspensión con efecto inmediato y hasta el 10 de noviembre de 2026 de seis medidas informadas por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas el 9 de octubre.

Entre las medidas que ahora quedan en suspenso destacan los controles a la exportación de ciertos equipos y materias primas de tierras raras, de tecnología de tierras raras, de los artículos relevantes de tierras raras procedentes del extranjero, así como sobre la venta de artículos relacionados con materiales superduros o con baterías de litio y materiales de ánodo de grafito artificial.

Acuerdo Trump-Xi JinPing

El anuncio este viernes de la suspensión de estos controles a la exportación se suma a la decisión a comienzos de semana de pausar también por un año el arancel adicional de 24% sobre las importaciones de mercancías procedentes de Estados Unidos y de cesar desde el 10 de noviembre las medidas arancelarias adicionales estipuladas en marzo, que imponían un gravamen extra de 15% a las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de Estados Unidos.

“La suspensión de ciertos aranceles bilaterales por parte de China y Estados Unidos redunda en el interés fundamental de ambos países y sus pueblos, satisface las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a elevar las relaciones económicas y comerciales bilaterales a un nivel superior”, señaló el Ministerio de Finanzas de China.

Asimismo, esta semana, el Ministerio de Comercio de China también informó de que para implementar el consenso alcanzado en las consultas comerciales China-EEUU suspendería desde el 10 de noviembre las medidas contra 15 entidades estadounidenses que fueron incluidas en marzo en la lista de entidades no confiables, mientras que ha decidido prorrogar por un año la suspensión de las medidas contra 16 entidades estadounidenses incluidas en el listado en abril.

Los anuncios del China apuntan al deshielo en la relación comercial entre las dos potencias, después de que, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, por el que Estados Unidos reducía los aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo de 20% al 10% de manera inmediata, añadiendo que, en el marco de las negociaciones, Pekín se comprometió a comprar cantidades enormes de soja estadounidense y que no haya más restricciones a las tierras raras.