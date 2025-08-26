Trump y las tierras raras amenazan la precaria tregua comercial entre China y EE.UU.

Reaparecen los fantasmas sobre la guerra comercial y una vez más el protagonista es Donald Trump. Claro porque el republicano advirtió sobre aranceles mucho más severos a China si es que ese país limita la exportación de imanes de tierras raras, un componente estratégico en numerosas tecnologías.

“Tienen que darnos imanes. Si no nos dan imanes, entonces tenemos que cobrarles aranceles del 200% o algo así”, dijo Trump a los periodistas después de una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en la Casa Blanca el lunes.

El jefe de Estado también dijo que las piezas de aviones suponen una herramienta clave que Washington tiene para contrarrestar el control de Beijing sobre las tierras raras.

Qué dijo Donald Trump sobre las tierras raras y China

“200 de sus aviones no pudieron volar porque no les estábamos dando piezas de Boeing a propósito porque ellos no nos estaban dando imanes”, agregó Trump, según informa CNBC.

Boeing ha estado trabajando para llegar a un acuerdo para vender hasta 500 aviones a China, y ambas partes están finalizando los detalles, como los modelos de aviones, tipos y cronogramas de entrega, informó Bloomberg, lo que subraya el papel de los aviones a reacción en un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

Cabe recordar que hace dos semanas, Estados Unidos y China extendieron hasta el 10 de noviembre la relajación de aranceles que lograron ambas partes en negociaciones en Suiza en mayo.

La decisión da más tiempo para seguir negociando un acuerdo comercial definitivo entre las dos principales potencias económicas del mundo. La medida busca evitar una escalada comercial, pero las diferencias persisten y los mercados reaccionan con cautela.