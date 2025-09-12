SUSCRÍBETE
Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Por su parte, el precio del diésel anotaría un alza de 1,5%, lo que se traduciría en un aumento de aproximadamente $13 por litro.

Por 
Patricia San Juan
Andres Perez

Tras anotar tres bajas consecutivas el precio promedio de las bencinas subiría la próxima semana, en plena celebración del feriado de Fiesta Patrias.

De acuerdo a las proyecciones de Clapes UC los precios mayoristas de las gasolinas de 93 octanos y de 97 octanos aumentarían en 2% a partir del jueves 18 de septiembre, lo que se traduciría en un alza de aproximadamente $21 por litro.

Por su parte, el precio mayorista del diésel subiría en 1,5%, lo que se traduce en un aumento de aproximadamente $13 por litro.

En su informe Clapes recordó que a comienzos de septiembre el tipo de cambio llegó a $974 por dólar, pero luego retrocedió a $955 al 12 de septiembre, mientras en paralelo el precio del petróleo Brent cayó desde US$68–US$70 por barril a US$66-US$67 USD por barril.

En cuanto a las perspectivas futuras el informe señala que “de mantenerse el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo en los niveles actuales, el próximo ajuste del jueves 9 de octubre se observaría una caída de los precios mayoristas de las gasolinas y un aumento marginal en el precio del diésel”.

Baja previa

La última vez que se ajustaron los precios de las gasolinas fue el 28 de agosto. En dicha ocasión el precio de las bencinas tuvo un comportamiento mixto. La Enap informó que el valor de gasolina de 93 octanos anotaría un leve aumento de $0,3 por litro, mientras que la de 97 octanos experimentaría un retroceso de $5,8 por litro.

De este modo el valor promedio de las bencinas, es decir el de la gasolina de 95 octanos, registró una caída de $3,05 por litro, completando su tercera baja consecutiva.

El valor del diesel también cayó anotando una disminución de $20,8 y el precio del kereosenne, es decir, la parafina, descendió en $8,9 por litro.

Las más consumida

La gasolina de 93 octanos es la más consumida en Chile, con un 53% del total, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Los otros porcentajes son de 23% en el caso de la gasolina de 95 octanos y de 24% en el de la de 97 octanos.

