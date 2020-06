Claudia Martínez: “No es posible ex ante definir cuánto tiempo debiera extenderse el ingreso de emergencia”

-Claudia Martínez, académica de la Universidad Católica participó junto a otros cinco economistas en la propuesta del Colegio Médico y también generando ideas para el Ingreso Familiar de Emergencia en una mesa de trabajo que formó el Ministerio de Desarrollo Social.

El gobierno está preparando una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ¿cuál es a su juicio la mejor forma de hacerlo?

-El IFE es un instrumento pensado para cubrir los ingresos de las familias vulnerables que se ven afectadas por la pandemia, en particular por el distanciamiento social impuesto para contener el virus en épocas de cuarentenas. En la propuesta que hicimos al Colegio Médico, proponemos expandir el IEF hasta el 80% de la población más vulnerable, aumentar el monto y no hacerlo decreciente como es en la actualidad, en el período de contención del coronavirus.

Algunos han planteado que para ayudar a proteger el ingreso de las personas se debía considerar a todo el universo de trabajadores vulnerables más allá de si son informales o independientes, ¿Cuál es su visión?

-El principio de equidad horizontal sugiere que independiente de la fuente de ingreso, el apoyo estatal debe considerar la situación de vulnerabilidad de las familias. Existe una dificultad en cómo proteger a familias que tienen ingresos tanto formales como informales, así como a trabajadores que tienen ambos tipos de ingresos, en cuanto la cobertura del seguro de cesantía es solo por el trabajador y no depende del ingreso de la familia. En ese contexto, las lógicas de ambos sistemas no conversan, y la decisión final de focalización se complejiza en particular considerando los rezagos en obtener la información.

El Colegio Médico propone entregar $300 mil a una familia de 4, ¿por cuánto tiempo se debería extender?

-Por el tiempo que dure la etapa de contención de la cuarentena. Un problema en el diseño de la política social en este contexto es que debe ser contingente al manejo de la pandemia, por lo que no es posible ex ante definir cuanto tiempo se debiese extender.

¿De estas medidas depende que no aumente la pobreza en la próxima Casen?

-Por un lado, la pobreza de ingresos es medida de acuerdo al mes de referencia que se usa en la Casen. Si los subsidios han sido retirados hacia ese mes de referencia, estos no afectarán directamente el indicador de pobreza de ingresos. Sin embargo, el proteger los ingresos de la familia puede permitir, por ejemplo, que hogares que tienen dificultades de generar ingreso en la actualidad no deban deshacerse de activos productivos que les permitan generar ingresos en el futuro. Por otro lado, en Chile tenemos indicadores de pobreza multidimensional, salud, educación, vivienda, entre otros, los que se pueden ver fuertemente afectados por las políticas públicas que se decidan en este período.P