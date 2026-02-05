CMF sanciona a la compañía de seguros Continental por operar con corredores de seguros no inscritos

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a la Compañía de Seguros de Crédito Continental por comercializar pólizas a través de corredores de seguros no inscritos en el registro de auxiliares del comercio de seguros. Un hecho que el regulador calificó como una “infracción grave y reiterada”.

De acuerdo con lo que explicó la CMF, el caso es que, entre enero de 2021 y febrero de 2025, Continental comercializó, al menos, 124 pólizas por intermedio de corredores de seguros cuyas inscripciones en el registro antes indicado habían sido canceladas. Es decir, eran personas no habilitadas para llevar adelante dicha operación.

Con motivo de la comercialización de seguros a través de corredores no inscritos, la firma recibió primas por UF 1.813,53, dijo la CMF.

“La compañía no controvierte la existencia de dichas intermediaciones, centrando su defensa en la supuesta falta de conocimiento oportuno de la cancelación de las inscripciones y en la baja entidad económica de las operaciones cuestionadas”, dijo la CMF en su resolución.

Así, de acuerdo al regulador, la defensa sostiene como argumento principal que ”no se habrían notificado a la sociedad las resoluciones que cancelaron la inscripción en el registro de auxiliares del comercio de seguros" a las personas involucradas.

“Dichas resoluciones tampoco habrían sido publicadas en el Diario Oficial, pese a tratarse, a su juicio, de información de interés general para el mercado”, resumió la CMF sobre la postura de Continental.

Sin embargo, la CMF planteó que “los antecedentes del expediente permiten concluir que la compañía no cumplió con el deber de verificación que le corresponde”.

“Corresponde a las compañías de seguros verificar, a través del registro público de auxiliares del comercio de seguros, que los corredores independientes con los que intermedian sus pólizas cuenten con inscripción vigente, deber que no fue cumplido en el presente caso”, añadió.

La sanación también considero que la firma cumplió con los requerimientos planteados y que “adicionalmente adoptó medidas tendientes a evitar la repetición de estos incumplimientos”. Además, se puso sobre la mesa de que en los últimos cinco años Contiental no recibió una sanción.

Así, finalmente, la CMF estimó una multa a beneficio fiscal de 200 UF.

Sin embargo, la empresa puede apelar en la misma CMF o ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Continental es una firma nacida en Chile en 1990 con presencia en Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Su giro tiene relación con seguros de crédito, tanto doméstico como de exportación, y pólizas de garantía y fidelidad. En la última memoria de la firma, se reportaba que tenían el 44% del mercado del crédito, del crédito doméstico y del crédito de exportación. En la propiedad participa la holandesa Atradius y la chilena Agustinas Servicios Financieros, ambas con un control del 50%.