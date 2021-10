Codelco casi cuadruplica sus excedentes al tercer trimestre y supera los US$ 5.200 millones

Los históricos precios del cobre impactaron positivamente los resultados de las principales mineras del mundo, entre ellas Codelco. La estatal reportó esta mañana que sus excedentes ascendieron a US$ 5.249 millones entre enero y septiembre, lo que supone un potente crecimiento de 367% en relación al mismo lapso del año anterior.

“Chile se verá beneficiado no sólo por el aumento del precio del cobre, sino que también por la mayor producción y ventas de Codelco. El año pasado, en el mismo período de enero a septiembre, Codelco generó US$ 1.124 millones”, dijo el presidente de la empresa, Juan Benavides.

Cabe recordar que los excedentes son la principal línea de los estados financieros del mayor productor de cobre del mundo, que entrega todos sus recursos al Estado.

El precio del cobre llegó a máximos históricos en 2021

Las cifras son muy coherentes con el comportamiento que han tenido este año las materias primas, particularmente el, metal rojo.

Este año el cobre tocó máximos históricos en mayo, al superar la barrera de los US$ 4,80 por libra, y hace dos semanas estuvo muy cerca de superar ese registro. De acuerdo a Cochilco, el precio promedio de la libra asciende a US$ 4,19 en el año, frente a los US$ 2,69 a la misma fecha del año anterior.

La producción en los primeros nueve meses del año sumó un millón 185 mil toneladas de cobre propio, 20 mil toneladas más que las alcanzadas en 2020 al tercer trimestre, a pesar de la huelga de trabajadores que afectó a División Andina en agosto y septiembre.

“Nos concentramos en mantener los estándares para la continuidad operacional en las faenas y nos vimos beneficiados de una mejor ley de mineral”, detalló el presidente ejecutivo de la compañía, Octavio Araneda.

La generación de caja operacional (Ebitda), en tanto, fue de US$ 7.426 millones (con un margen de 50%), cifra que supera en 116% la de los primeros nueve meses del año pasado, cuando sumó US$ 3.437 millones.

Alza de los costos

La estatal dijo, sin embargo, que los costos directos C1 (agrupa los costos incurridos a través de todo el proceso minero hasta la venta del producto comercializable -cátodo en el caso del cobre-, descontando los ingresos provenientes de los subproductos en caso de que existan) crecieron en 2,4%, al pasar de 126,9 centavos de dólar la libra (c/lb) a 129,9 c/lb en estos primeros tres trimestres del año.

“Las variables macroeconómicas impactaron negativamente, especialmente el menor precio del dólar con respecto al año pasado, el IPC y el mayor precio de los insumos, además de los menores créditos por subproductos (oro, plata y molibdeno). Esto fue mitigado por un mejor precio del molibdeno, la mayor producción y menores gastos directos”, sostuvo Codelco en este punto.

El costo neto a cátodo (C3) subió levemente de 216 c/lb a 219,5 c/lb, comparando los mismos períodos de 2020 y 2021, esto es 1,6%, debido a las mismas razones que explican la variación de los costos directos, a las que se suman las negociaciones colectivas y los gastos no operacionales, alzas que se compensaron por una menor depreciación y amortización.