SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Codelco ingresa proyecto por US$1.300 millones para dar continuidad a operación de División Radomiro Tomic hasta 2058

    El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División Radomiro Tomic (DRT) durante 30 años, desde 2029 hasta 2058.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Codelco aumenta producción en la recta final para cumplir su meta anual Ivan Alvarado

    La estatal minera Codelco ingresó a evaluación ambiental, mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto “Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, con una inversión de US$1.300 millones.

    El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División Radomiro Tomic (DRT) durante 30 años, desde 2029 hasta 2058.

    El proyecto se ubica al interior de las instalaciones industriales de la División Radomiro Tomic, ubicadas en la Región de Antofagasta, a una distancia en línea recta de 25 km al norte de la ciudad de Calama, y a 225 km aproximadamente de la capital regional Antofagasta.

    La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “considera un aumento en los movimientos mina, pasando de 675 a 725 ktpd (kilotoneladas por día) promedio anual. Para ello, se requiere expandir y profundizar el rajo de DRT, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral”, según se señala en el expediente.

    En tanto, respecto al procesamiento de minerales sulfurados, “se actualizan los parámetros aprobados en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) N° 022/2016, contemplando el transporte mediante correas de 100 ktpd promedio anual durante 22 años hacia la concentradora de la División Chuquicamata (DCH) (Fase 1), así como el envío inicial a una tasa de 100 ktpd promedio anual a la nueva concentradora de DRT, con el objetivo de aumentar progresivamente el procesamiento hasta alcanzar los 200 ktpd promedio anual”, agrega.

    Además, se incorpora el transporte de mineral y/o lastre en camiones hasta la División Chuquicamata a una tasa promedio anual de 20 ktpd durante los primeros 10 años de operación.

    El proyecto también contempla la ampliación de instalaciones de soporte, como el relleno sanitario y el patio de neumáticos, la reubicación de infraestructura asociada al crecimiento del rajo y la incorporación de una barrera hidráulica con fines preventivos “para controlar el avance de infiltraciones históricas en el sector industrial, compuesta por dos pozos de extracción y dos de inyección de agua”, tal como indica.

    Fases del proyecto

    Según se detalla en el expediente de la iniciativa, el proyecto contempla una fase de construcción cuya duración se prevé en 5 años continuos, entre 2029 y 2033, la que se desarrollará en paralelo a la fase de operación, que se extenderá por 30 años, desde 2029 hasta 2058. La última etapa corresponde a la fase de cierre, estimada en 2 años, entre 2059 y 2060.

    En la fase de construcción se estima una mano de obra promedio de 1.500 trabajadores; durante la operación se calcula una dotación de 4.646 personas; y en la fase de cierre se proyecta una mano de obra de 450 personas, que podría extenderse hasta un máximo de 2.000.

    Al respecto, se espera que la mano de obra peak promedio para la fase de construcción alcance las 1.464 personas en 2031.

    Más sobre:CodelcoCobreSEAInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    Lo más leído

    1.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    2.
    Jorge Quiroz prepara su desembarco en Hacienda y separa aguas de los socios de su consultora

    Jorge Quiroz prepara su desembarco en Hacienda y separa aguas de los socios de su consultora

    3.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    4.
    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    5.
    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
    Chile

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero
    El Deportivo

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

    Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto
    Cultura y entretención

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán
    Mundo

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender