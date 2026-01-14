Codelco ingresa proyecto por US$1.300 millones para dar continuidad a operación de División Radomiro Tomic hasta 2058

La estatal minera Codelco ingresó a evaluación ambiental, mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto “Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, con una inversión de US$1.300 millones.

El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División Radomiro Tomic (DRT) durante 30 años, desde 2029 hasta 2058.

El proyecto se ubica al interior de las instalaciones industriales de la División Radomiro Tomic, ubicadas en la Región de Antofagasta, a una distancia en línea recta de 25 km al norte de la ciudad de Calama, y a 225 km aproximadamente de la capital regional Antofagasta.

La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “considera un aumento en los movimientos mina, pasando de 675 a 725 ktpd (kilotoneladas por día) promedio anual. Para ello, se requiere expandir y profundizar el rajo de DRT, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral”, según se señala en el expediente.

En tanto, respecto al procesamiento de minerales sulfurados, “se actualizan los parámetros aprobados en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) N° 022/2016, contemplando el transporte mediante correas de 100 ktpd promedio anual durante 22 años hacia la concentradora de la División Chuquicamata (DCH) (Fase 1), así como el envío inicial a una tasa de 100 ktpd promedio anual a la nueva concentradora de DRT, con el objetivo de aumentar progresivamente el procesamiento hasta alcanzar los 200 ktpd promedio anual”, agrega.

Además, se incorpora el transporte de mineral y/o lastre en camiones hasta la División Chuquicamata a una tasa promedio anual de 20 ktpd durante los primeros 10 años de operación.

El proyecto también contempla la ampliación de instalaciones de soporte, como el relleno sanitario y el patio de neumáticos, la reubicación de infraestructura asociada al crecimiento del rajo y la incorporación de una barrera hidráulica con fines preventivos “para controlar el avance de infiltraciones históricas en el sector industrial, compuesta por dos pozos de extracción y dos de inyección de agua”, tal como indica.

Fases del proyecto

Según se detalla en el expediente de la iniciativa, el proyecto contempla una fase de construcción cuya duración se prevé en 5 años continuos, entre 2029 y 2033, la que se desarrollará en paralelo a la fase de operación, que se extenderá por 30 años, desde 2029 hasta 2058. La última etapa corresponde a la fase de cierre, estimada en 2 años, entre 2059 y 2060.

En la fase de construcción se estima una mano de obra promedio de 1.500 trabajadores; durante la operación se calcula una dotación de 4.646 personas; y en la fase de cierre se proyecta una mano de obra de 450 personas, que podría extenderse hasta un máximo de 2.000.

Al respecto, se espera que la mano de obra peak promedio para la fase de construcción alcance las 1.464 personas en 2031.