Codelco presenta grupo internacional que ejecutará evaluación independiente por accidente en El Teniente

La comitiva tiene el objetivo de investigar los factores técnicos, operativos y organizacionales del accidente ocurrido en El Teniente a fines de julio pasado que dejó seis fatales.

Matías VeraPor 
Matías Vera
El grupo que investigará accidente en El Teniente. En la imagen, Eduardo Bartolomeo, Vivianne Blanlot Soza y Tony O’Neill.

Codelco dio a conocer la conformación final del Grupo de Expertos Internacionales (IEG, por sus siglas en inglés) que evaluará de forma independiente el trágico accidente ocurrido el pasado 31 de julio en El Teniente, que dejó seis fallecidos.

Al grupo liderado por el australiano Mark Cutifani, se suma la economista chilena, Vivianne Blanlot Soza, el ingeniero en minas australiano, Tony O’Neill y el ejecutivo brasileño ex CEO de Vale, Eduardo Bartolomeo, según informó la minera estatal.

El objetivo de la comitiva será evaluar de forma exhaustiva los factores técnicos, operativos, humanos, culturales y organizacionales del fatídico accidente que estima impactos en El Teniente por US$340 millones.

Cutifani visitó Chile para sostener reuniones con trabajadores y equipos de la estatal, que incluyó un recorrido por la zona del accidente. Esto dio inicio al trabajo que ejecutará con los otros tres expertos.

La misión de la comitiva contemplará entrevistas con trabajadores y contratistas, análisis de protocolos de emergencia y gestión de crisis, y la evaluación de la cultura organizacional, entre otros aspectos.

Algunas etapas claves de la tarea del IEG son visitas a terreno, reuniones remotas, revisión documental y la elaboración de informes finales. Estas deben tener propuestas de mejoras estructurales y operativas.

El grupo que investigará el trágico accidente en El Teniente.

“La evaluación internacional de expertos nos dará los lineamientos para la nueva normalidad y no sólo de El Teniente, esperamos que de toda nuestra operación minera y nuestra organización”, dijo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Quienes son los integrantes del ISG

Vivianne Blanlot Soza, economista chilena con un Máster en Economía Aplicada en American University, ha integrado los directorios de empresas como Colbún, Antofagasta Minerals, CMPC y Aguas Andinas, donde ha presidido comités de sustentabilidad, regulación y auditoría.

Blanlot también fue ministra de Defensa de Chile entre 2006 y 2007, y secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama).

Por su parte, Tony O’Neill, ingeniero en minas australiano, fue director ejecutivo de Anglo American ente 2013 y 2022), donde destacó por ser pionero en digitalización, minería de precisión y descarbonización, entre otros hitos.

A la fecha, asesora a grandes compañías, trabajando con Newmont y Vale en la revisión de activos. Además, es miembro de la junta directiva de Woodside Energy.

En tanto, Eduardo Bartolomeo es un ejecutivo brasileño, fue CEO de Vale entre 2019 y 2024, y lideró la transformación cultural y operacional de la compañía tras la tragedia de Brumadinho, donde se rompió una balsa de residuos tóxicos dejando a 270 personas fallecidas.

Además, dirigió Metales Básicos en Canadá y actualmente es director de Boston Metal.

El TenienteCodelcoMineríaCobre

