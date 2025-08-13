SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Mark Cutifani fue nombrado por el directorio de Codelco para liderar la evaluación independiente sobre el accidente en El Teniente.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Mike Ellis Photography

Codelco anunció que Mark Cutifani presidirá la “Evaluación Internacional de Expertos” que llevará a cabo la investigación independiente para explicar el accidente fatal en la división de El Teniente de Codelco.

La decisión fue aprobada por el directorio de la estatal y por una unanimidad del directorio en una sesión extraordinaria realizada el domingo recién pasado, según detallo en un comunicado.

La estatal también explicó en un comunicado que, para el nombramiento de Cutifani, contó con el apoyo del International Council on Mining and Metals (ICMM), así como para la definición de los términos de referencia del mandato.

“Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente del 31 de julio y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas. Este trabajo será clave para la minería subterránea y para fortalecer la seguridad de todos quienes trabajan en ella”, afirmó Cutifani al aceptar el rol.

Según detalló Codelco, Cutifani inició su carrera en 1976 en minería subterránea de carbón en Australia y ha dirigido operaciones en 20 países y más de 30 minerales y metales. Durante su gestión como CEO de Anglo American (2013-2022) logró una reducción de 87% en incidentes graves, duplicó la productividad laboral y redujo en 40% los costos unitarios reales, alcanzando retornos anuales para los accionistas de un 22% promedio. Antes, como CEO de AngloGold Ashanti, encabezó una profunda transformación en seguridad, reduciendo incidentes en 70% en las minas más profundas del mundo.

En 2024 fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE), distinción otorgada por el Reino Unido por su contribución a la inversión minera global y al desarrollo sostenible. También ha sido galardonado con el AusIMM Industry Award en Australia, el Brigadier Stokes Award en Sudáfrica, el Thomas Edison Global Innovation Award, ha sido incorporado a los Salones de la Fama de la Minería en Australia, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, y otros premios internacionales que reconocen su compromiso con la seguridad, la innovación y la transformación de las operaciones mineras.

Pasos siguientes

El grupo de expertos, cuyos miembros serán definidos por Cutifani junto al directorio de la estatal, estará compuesto por hasta cinco especialistas chilenos e internacionales en geotecnia, seguridad minera, comportamiento organizacional y aspectos regulatorios. Su labor incluirá analizar la respuesta de Codelco al accidente, evaluar los factores técnicos, humanos y culturales que pudieron influir en la tragedia, y proponer medidas para prevenir hechos similares.

La investigación se iniciará a partir de la información levantada por la auditoría interna que realiza Codelco y por los hallazgos de Sernageomin como autoridad técnica. El grupo complementará esos insumos con entrevistas, revisión de datos y estudios en terreno.

Más sobre:MineríaCodelcoEl Teniente

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Elizalde por declaraciones de Kast sobre el Congreso: “Es una frase que merece ser rectificada y aclarada”

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos