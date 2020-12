Comisión Federal de Comercio de EE.UU. investiga cómo Facebook, Twitter, TikTok y otros usan datos personales

La comisión Federal de Comercio está investigando cómo Facebook, Twitter y otras redes sociales y servicios de streaming, utilizan la información que recopilan de sus usuarios, dijo la agencia el lunes.

Además de Facebook y Twitter, las ordenes solicitando información fueron enviadas a WhatsApp, Amazon.com Inc, la china Tiktok, Discord Inc, Reddit Inc, Snap Inc y la subsidiaria de Google, YouTube.

La FTC busca aprender cómo las compañías recopilan información de los usuarios, cómo deciden cuál anuncio mostrar y cómo son usados los algoritmos, entre otra información, dijo la agencia en un comunicado. También buscan información sobre cómo las prácticas de estas compañías afectan en niños y adolescentes.

Las compañías tienen 45 días para responder a las peticiones, las cuales usualmente sirven para generar políticas o recomendar legislación.

Ninguna de las compañías respondió inmediatamente a una solicitud por un comentario