SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cómo quedó la participación de las AFP de cara a las juntas de accionistas de este 2026

    En febrero las gestoras de fondos previsionales registraron compras netas en acciones locales por US$175,7 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Latam

    Las AFP continuaron comprando acciones chilenas durante febrero y aumentaron su participación el algunas de las grandes compañías donde deberán proponer y votar por un director independiente.

    Según un reporte de Bice Inversiones, durante el segundo mes del año los fondos de pensiones registraron US$ 175,7 millones en compras netas en el país. Las mayores inversiones se realizaron en Latam Airlines, (US$ 161,4 millones), seguidas de Falabella (US$ 18,0 millones) y Chile (US$ 16,4 millones).

    Así, las gestoras de fondos de pensiones aumentaron su participación en varias compañías que, en las próximas semanas, deben renovar su directorio.

    En concreto, en Latam Airlines subieron su participación desde el 19,6% de la compañía que mantenían en enero, al 20,52% en febrero. La aerolínea citó a junta de accionistas para el próximo 23 de abril y deberá renovar su directorio. Con el porcentaje actual, podría elegir a dos de los nueve directores.

    Otro es el caso de Falabella. En el retailer las AFP incrementaron su participación desde un 6,53% a 6,62% entre enero y febrero. La firma citó a junta de accionista para el 17 de marzo. Las gestoras propusieron a Carolina Schmidt como director independiente.

    En Banco de Chile, las AFP incrementaron levemente su participación desde un 7,32% a 7,39%. La junta de accionistas está citada para el 26 de marzo y las AFP renovarán a Anita Holuigue como director independiente.

    En otras empresas que este año deben renovar su directorio este año las AFP también incrementaron su exposición, pero en porcentajes menores. En Itaú elevaron también levemente su participación desde 5,59% a 5,67% y la junta de accionistas está programada para el 9 de abril. En SMU la junta está citada para el 23 de abril, y las AFP elevaron su participación desde 26,61% a 26,8%.

    En el caso de Parque Arauco las gestoras pasaron a 19,32% desde 19,16%.

    Pero mientras en unas compañías subieron su exposición, en otras las bajaron. En el segundo mes del año las AFP se desprendieron de acciones de Entel por US$13,4 millones. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, su participación bajó desde el 8,71% de enero al 7,73% de febrero. Este año la firma de telecomunicaciones debe renovar su directorio.

    Hay otra serie de empresas del Ipsa donde se llevarán a cabo renovaciones de directorios este 2026 y donde las AFP redujeron su participación.

    En el caso de CAP, entre enero y febrero la exposición bajó de 3,59% a 3,08%. La junta de accionistas está citada para el próximo 15 de abril.

    En el caso de CCU, la junta está programada para el mismo 15 de abril, pero la participación de las AFP cayó del 1,92% a 1,77%.

    En Sonda las AFP reportaron una reducción desde 9,6% a 9,4% entre enero y febrero, en concha y Toro pasaron desde 8,09% a 8,07%, y en Santander desde 10,09% a 10,08%.

    En el caso de Quiñenco, holding no minero de la familia Luksic, la participación bajo desde 0,84% a 0,83%, pero dado que no tienen el 1% no tienen la obligación legal de presentar un candidato el directorio.

    Más sobre:MercadoAFPJuntas de Accionistas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    Lo más leído

    1.
    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    2.
    Reforma previsional: las tarifas que cobrará el IPS a las AFP por sus servicios de administración de cuentas y soporte

    Reforma previsional: las tarifas que cobrará el IPS a las AFP por sus servicios de administración de cuentas y soporte

    3.
    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    4.
    La fórmula con la que el gobierno realizará la auditoría total al Estado

    La fórmula con la que el gobierno realizará la auditoría total al Estado

    5.
    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Se encienden las alarmas en EE.UU.: PIB creció mucho menos de lo esperado en el cuarto trimestre

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal
    Chile

    Subsecretaria de Prevención del Delito se reúne con alcaldes para abordar reglamento de Ley de Seguridad Municipal

    Sedini por anuncio de indultos a uniformados: “En el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia”

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe
    Negocios

    El portafolio minero de China: La potencia asiática dispone de casi 50 activos en Latinoamérica y El Caribe

    Quiroz convoca a reunión especial para enfrenar alza del petróleo y advierte débiles cifras fiscales

    CBRE: inversionistas inmobiliarios en Chile se inclinan por bodegas y retail

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos
    Tendencias

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis
    El Deportivo

    “Urgente, sujeten a Pellegrini”: las duras críticas al técnico chileno tras sumar su cuarto partido sin ganar en el Betis

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Aseguran que la F1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra de Medio Oriente

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Anttonias: “Cuando las bandas nos apoyemos, la escena chilena va a empezar a tener más oportunidades para todos”

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas
    Mundo

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    EE.UU. confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Estados Unidos confirma la muerte de los seis ocupantes de su avión cisterna siniestrado en el oeste de Irak

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”