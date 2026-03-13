Cómo quedó la participación de las AFP de cara a las juntas de accionistas de este 2026

Las AFP continuaron comprando acciones chilenas durante febrero y aumentaron su participación el algunas de las grandes compañías donde deberán proponer y votar por un director independiente.

Según un reporte de Bice Inversiones, durante el segundo mes del año los fondos de pensiones registraron US$ 175,7 millones en compras netas en el país. Las mayores inversiones se realizaron en Latam Airlines, (US$ 161,4 millones), seguidas de Falabella (US$ 18,0 millones) y Chile (US$ 16,4 millones).

Así, las gestoras de fondos de pensiones aumentaron su participación en varias compañías que, en las próximas semanas, deben renovar su directorio.

En concreto, en Latam Airlines subieron su participación desde el 19,6% de la compañía que mantenían en enero, al 20,52% en febrero. La aerolínea citó a junta de accionistas para el próximo 23 de abril y deberá renovar su directorio. Con el porcentaje actual, podría elegir a dos de los nueve directores.

Otro es el caso de Falabella. En el retailer las AFP incrementaron su participación desde un 6,53% a 6,62% entre enero y febrero. La firma citó a junta de accionista para el 17 de marzo. Las gestoras propusieron a Carolina Schmidt como director independiente.

En Banco de Chile, las AFP incrementaron levemente su participación desde un 7,32% a 7,39%. La junta de accionistas está citada para el 26 de marzo y las AFP renovarán a Anita Holuigue como director independiente.

En otras empresas que este año deben renovar su directorio este año las AFP también incrementaron su exposición, pero en porcentajes menores. En Itaú elevaron también levemente su participación desde 5,59% a 5,67% y la junta de accionistas está programada para el 9 de abril. En SMU la junta está citada para el 23 de abril, y las AFP elevaron su participación desde 26,61% a 26,8%.

En el caso de Parque Arauco las gestoras pasaron a 19,32% desde 19,16%.

Pero mientras en unas compañías subieron su exposición, en otras las bajaron. En el segundo mes del año las AFP se desprendieron de acciones de Entel por US$13,4 millones. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, su participación bajó desde el 8,71% de enero al 7,73% de febrero. Este año la firma de telecomunicaciones debe renovar su directorio.

Hay otra serie de empresas del Ipsa donde se llevarán a cabo renovaciones de directorios este 2026 y donde las AFP redujeron su participación.

En el caso de CAP, entre enero y febrero la exposición bajó de 3,59% a 3,08%. La junta de accionistas está citada para el próximo 15 de abril.

En el caso de CCU, la junta está programada para el mismo 15 de abril, pero la participación de las AFP cayó del 1,92% a 1,77%.

En Sonda las AFP reportaron una reducción desde 9,6% a 9,4% entre enero y febrero, en concha y Toro pasaron desde 8,09% a 8,07%, y en Santander desde 10,09% a 10,08%.

En el caso de Quiñenco, holding no minero de la familia Luksic, la participación bajo desde 0,84% a 0,83%, pero dado que no tienen el 1% no tienen la obligación legal de presentar un candidato el directorio.