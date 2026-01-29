Cómo se gobierna el estudio de abogados que aportará un ministro (¿y un subsecretario?) a Kast

“Fernando Barros Tocornal y José Tomás Errázuriz Grez fundan Barros & Errázuriz, iniciando un proyecto que buscaba tener un sello joven, cercano y de excelencia”. Así relata el inicio de Barros & Errázuriz la página web del estudio, que sitúa su fundación el 1 de junio de 1988.

Comenzaron con oficinas en el centro de Santiago y en 2000 se trasladaron al barrio El Golf. En 2018, al cumplir ya 30 años, se presentaban como “el segundo estudio más grande del país”. El primero, en número de abogados, es Carey.

De ese estudio, presente en numerosas operaciones de fusión y adquisición, pero con ramificaciones hacia todas las áreas de práctica legal, saldrán probablemente dos nuevas autoridades de gobierno: el confirmado ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, y el probable subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda Jimeno, abogado de la Universidad Católica, socio del estudio desde 2006 y especialista en áreas de infraestructura, banca y finanzas. Según quienes lo conocen, Balmaceda ha sido históricamente cercano a la UDI y alguna vez incluso fue sondeado como posible candidato a diputado. También es cercano al futuro ministro Martín Arrau.

Del estudio circuló otro nombre para el futuro gobierno, como candidato para integrar la Comisión para el Mercado Financiero: Javier Díaz Velásquez, socio del Barros & Errázuriz desde 2014 y abogado de la Fiscalía de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, predecesora de la CMF, entre 1997 y 2007. Un cercano dice que Díaz no está disponible para esa posición, por lo que su nombre estaría descartado.

Si bien el estudio se formó en 1988, la sociedad Barros & Errázuriz Limitada fue fundada en 2000, con cuatro socios originales. Fernando Barros, a través de B&B Consultores, y José Tomás Errázuriz tenían entonces el 40% cada uno: otro 10% lo tenían Cristián Barros Tocornal, hermano del fundador y hoy socio administrador del bufete; y Pablo Guerrero Valenzuela, especialista en fusiones y adquisiciones.

La estructura fue creciendo con los años y más profesionales se fueron incorporando a la sociedad madre: en 2026 ya eran 22 socios, según las modificaciones societarias registradas; en 2022 ese número subió a 31 y el año pasado agregaron otros tres socios, subiendo a los actuales 34. Ese número, sin embargo, bajará tras la partida de Fernando Barros y Nicolás Balmaceda.

Según la última modificación societaria de Barros & Errázuriz Limitada, de agosto de 2025, el capital social era de $ 124 millones, un monto relativamente bajo, simbólico en empresas de servicios donde el valor es su capital humano. Pero cuyas participaciones revelan el peso de sus socios. De esa cifra, Fernando Barros y José Tomás Errázuriz figuraban aportando el equivalente al 14,3% cada uno; Cristián Barros y Pablo Guerrero, un 5,3% cada uno; y los otros 30 socios, un 2,02% cada uno.

Aquellas participaciones, sin embargo, dicen quienes conocen el bufete, no equivalen a las reparticiones de utilidades de cada ejercicio. El estudio tiene un sistema donde un comité fija los repartos del año a cada integrante del bufete, según la generación de ingresos y el seniority de los integrantes del estudio.

Barros & Errázuriz tiene cerca de 150 abogados actualmente.

La última modificación societaria estableció además la existencia de un directorio de siete integrantes. Hoy, esa mesa está compuesta por José Tomás Errázuriz, Pablo Guerrero, Luis Alberto Letelier, Fernando Garrido, Carola Trucco, Francisco de la Barra y Luis Eduardo Toro. La mesa no tiene presidente.

El estudio tiene también un comité de administración, formado por Cristián Barros, (socio administrador del bufete), Luis Alberto Letelier y Juan Cristóbal Iturrate.

Socios en directorios de empresas

En Barros & Errázuriz, distintos socios tienen, además, presencia en directorios de empresas. El propio Fernando Barros era hasta ayer director y presidente de Oxiquim, pero presentó su renuncia con fecha 28 de enero a la empresa de la familia Navarrete. Barros fue por años director de Agrosuper y Socovesa, asesorando estrechamente a Gonzalo Vial y la familia Gras, respectivamente.

Barros también está en los directorios de las sociedades de la familia Piñera, puestos que abandonará. No solo dejó Oxiquim: tampoco aparece ahora su biografía en la página web de Barros Errázuriz donde se identifica al equipo de abogados que forman parte del estudio. La salida de Barros del estudio probablemente sea sin retorno: por acuerdo de los socios, el retiro del bufete se produce a los 65 años, con excepción de sus dos fundadores, quienes podrán irse a los 70 años. Barros tiene 68 años. “Siempre tendrá una oficina acá”, dice, sin embargo, uno de los 34 socios. Hoy ubicado en un edificio de Isidora Goyenechea, en los próximos años el estudio migrará sus oficinas a otra ubicación.

El otro cofundador, José Tomás Errázuriz, 65 años, abogado de la Unversidad de Chile, es desde hace años director de Coca Cola Embonor, una de las embotelladoras de la marca global en el país, controlada por la familia Vicuña.

Otro de los socios más antiguos del estudio, Pablo Guerrero, está en el directorio de la AGF de Moneda, hoy controlada por Patria Investments, donde comparte mesa con Pablo Echeverría, Sebastián Edwards y, antes José Luis Daza. Guerrero también está en el directorio de Rosen.

Uno de los integrantes del comité ejecutivo, Luis Alberto Letelier, está en el directorio de la Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión, Acafi, desde hace una década.

Y uno de los socios especializados en temas de fusiones y adquisiciones, Bernardo Simián, es director suplente de la empresa sanitaria metripolitana Aguas Andinas y participaba en el directorio de la isapre Colmena.