SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Compras públicas por trato directo caen 23% en 2025 tras cambio a la ley

    Este año ya se observan resultados preliminares de la reforma que entró en vigor en diciembre de 2023: una disminución de US$600 millones en los tratos directos, un aumento del uso de procedimientos competitivos y un crecimiento superior al 20% en los montos transados por empresas de menor tamaño.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    Verónica Valle, directora de ChileCompra

    En medio de la incorporación de las últimas etapas de la ley que moderniza las compras públicas, las primeras señales del impacto de la reforma enviada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2021 ya comienzan a sentirse.

    Entre enero y octubre de 2025 los tratos directos o discrecionales en las transacciones que efectúan los organismos del Estado en el mercado público pasaron del 20% de los montos transados en 2024 a 12,5%, lo que equivale a una disminución de 7,5 puntos porcentuales. Esto se traduce en una caída de 23% en montos transados en este procedimiento excepcional y a “dedo”, lo que se traduce en transacciones que cayeron de US$ 2.993 millones a US$ 2.367 millones.

    “A su vez, se observa una fuerte disminución de 40% en las órdenes de compra emitidas por trato directo, que se explica en parte por el nuevo procedimiento competitivo de Compra Ágil con un umbral de compra de hasta 100 UTM y la reducción de causales de este mecanismo, reforzando la transparencia y la competencia en el mercado público”, afirma un informe de Chile Compra.

    La normativa vigente, que se implementó en diciembre de 2024, redujo significativamente las causales que permiten recurrir al trato directo, reforzando su carácter de mecanismo excepcional y siempre sujeto a fundamentación debidamente documentada. “Hoy solo procede ante situaciones expresamente reguladas, como la de proveedor único; si no hubieran interesados o las ofertas fueran inadmisibles y previamente se haya realizado una licitación pública y privada; urgencia, emergencia o imprevisto. Además, se fortaleció la transparencia mediante una regla especial de publicidad para las causales de único proveedor sobre las 1.000 UTM y seguridad y confianza sobre el mismo umbral, debiendo los organismos publicar durante cinco días su intención de contratar, para efectos que otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación por estimar que no se cumplen los requisitos de la causal invocada”, añade el organismo público.

    La reforma lanzada en el gobierno de Piñera entró en vigor en diciembre de 2023 con las normas de probidad que aumentaron los estándares tanto para compradores y proveedores. A partir de diciembre de 2024 se empezó a promover la participación de las empresas de menor tamaño y, en junio de 2025, se incorporaron nuevos procedimientos de compra (subasta inversa electrónica y compra pública de innovación) y la pionera plataforma de economía circular. La última etapa de la reforma a las compras públicas se implementó este 12 de diciembre de 2025 con el ingreso de obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda a mercado público, lo que aumentará la transparencia y competencia en estos procesos.

    Otro indicador clave a octubre de 2025 es el uso de procedimientos abiertos y competitivos por parte de los organismos (Licitaciones públicas, convenios marco y Compra Ágil) que alcanzó un 86,5%, aumentando 7,4 puntos porcentuales respecto a 2024. Este crecimiento se observa en todos los sectores del Estado, destacando Obras Públicas (95,8%), Gobierno Central (92,6%), FF.AA. y de Orden (91,5%) y Municipalidades (90,4%). El sector salud también aumentó de 69,7% a 77,3% en procedimientos de amplio acceso.

    A su vez, durante este periodo, la participación de las empresas de menor tamaño alcanzó un crecimiento real superior al 20% en montos transados respecto al mismo periodo de 2024, totalizando más de US$6.308 millones en ventas. Un hito relevante corresponde al desempeño de las empresas de menor tamaño en el nuevo procedimiento de Compra Ágil, reformado para simplificar la participación de proveedores y favorecer a las pymes. Las pequeñas empresas a través de este procedimiento registraron un aumento real del 109%, pasando de US$356 millones en enero y octubre 2024 a US$761 millones en el mismo periodo 2025.

    IA y cruces de datos

    Según la institución, el fortalecimiento del mecanismo de monitoreo (Observatorio de Chile Compra) ha sido clave en la implementación de la reforma a la Ley de Compras Públicas, elevando los estándares de probidad en el comportamiento de compradores y proveedores. En octubre de 2025, la institución alcanzó un hito al automatizar por completo el monitoreo del sistema, permitiendo revisar el 100% de las licitaciones y órdenes de compra -más de dos millones de transacciones anuales- mediante reglas de negocio que detectan omisiones formales y posibles incumplimientos normativos.

    El mecanismo de monitoreo no solo detecta alertas tempranas, sino que además exige a los organismos compradores informar cómo corrigen los errores detectados, reforzando un enfoque preventivo que contribuye a la confianza en el sistema de compras públicas. Entre el 25 de agosto y el 10 de noviembre de 2025 se enviaron 6.199 notificaciones a organismos públicos, con un 54% de adopción de medidas correctivas. Esta capacidad analítica ha permitido identificar prácticas recurrentes, como la fragmentación en compras ágiles, y consolidar un modelo de supervisión más oportuno, eficiente y basado en datos.

    En paralelo, según Chile Compra, se han robustecido los controles de probidad mediante el cruce de información con el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper), habilitado por un convenio con la Contraloría General de la República en 2025, para detectar eventuales infracciones y conflictos de interés. A esto se suma la identificación de más de 195 mil beneficiarios finales en el primer nivel de la malla societaria, esto es, personas naturales con el 10% o más del capital o aporte en las sociedades inscritas en mercado público.

    Chile Compra también destacó el desarrollo de un proyecto en Inteligencia Artificial (IA) que explora soluciones avanzadas de análisis documental y procesamiento de datos estructurados y no estructurados. “Su propósito es fortalecer la probidad y apoyar la detección temprana de eventuales irregularidades y riesgos de corrupción mediante tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, herramientas OCR y metodologías de análisis de lenguaje natural, que permitan un análisis automático de bases de licitación y documentos administrativos”, concluyó el organismo.

    Más sobre:chile compratrato directoreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Lo más leído

    1.
    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    2.
    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    3.
    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    4.
    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    5.
    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Codelco y SQM definen el directorio que tendrá la mayor empresa del litio de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición
    Chile

    Raúl Leiva dice esperar que el PS “juegue un rol articulador” en la izquierda cuando pase a ser oposición

    Dos carabineros lesionados tras accidente de tránsito entre patrulla policial y bus RED

    Más de 400 personas evacuadas y dos viviendas destruidas ha dejado incendio en Pichidegua

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?
    Negocios

    Santa Claus Rally 2025: ¿Habrá regalo de Navidad para Wall Street?

    Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

    Compras públicas por trato directo caen 23% en 2025 tras cambio a la ley

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía
    Tendencias

    Cómo fue el megaoperativo que permitió arrestar a 115 presuntos miembros de ISIS en Turquía

    Por qué Estados Unidos atacó objetivos de ISIS en Nigeria, según Trump

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B
    El Deportivo

    Las razones de Fernando Ortiz y Colo Colo que explican la cesión de Manley Clerveaux a la Primera B

    El difícil presente del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo que pone en duda la continuidad de Matías Almeyda

    La tajante reacción del padre de Carlos Alcaraz al quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
    Mundo

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

    Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación