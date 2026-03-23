Concha y Toro ha invertido más de US$50 millones en nuevos negocios desde 2017 y casi US$580 millones en total

Durante la semana pasada, la viña más grande del país, Concha y Toro, presentó a sus inversionistas los últimos balances de 2025. En el año, la firma consolidó utilidades de $67.220 millones, cifra menor en 13,2% a la anotada en 2024. Sus ventas mejoraron 1,7%.

En la presentación explicaron que este crecimiento de ventas está por sobre el comportamiento de la industria. De acuerdo a dicha información, Concha y Toro es el tercer actor con mayor crecimiento. Sus competidores que la anteceden crecen 2,4% y 2%, pero no los identifica.

Otro de sus competidores, incrementó sus ventas 1,6%, y un cuarto actor se mantuvo estable. Los otros 15 actores disminuyeron sus ingresos entre 0,4% y 11%.

Por otro lado, el CEO de la firma, Eduardo Guilisasti, resumió que desde el 2017 a la fecha la compañía vitivinícola ha invertido un total de cerca de US$572 millones al cierre del 2025.

De las inversiones realizadas entre estos años, la mayor parte se concentró en inversiones agrícolas, con una participación de 42%. Esto equivale a US$242,5 millones ($192.191 millones).

En ese sentido, Guilisasti precisó que tienen cerca de 12.800 hectáreas plantadas entre Chile, Argentina y California. La mayoría de estas se encuentran en Chile, con 10.992 hectáreas. Aún quedan por plantar 815 hectáreas. En Argentina hay 1.527 hectáreas, con 76 pendientes, y en California 258 hectáreas, con 86 pendientes.

Las inversiones en enología alcanzaron en 2025 un total de US$158,2 millones ($123.628), es decir, el 27% del total del periodo.

Un 20% de las inversiones realizadas entre 2027 de concentraron en mejoras de las operaciones (casi US$70 millones, equivalentes al 12%), y en tecnología, filiales de distribución y otros (US$47 millones, un 8% de participación).

En búsqueda de nuevos negocios

Según detalló el CEO de la viña, la inversión en nuevos negocios de Concha y Toro entre 2017 y 2025 sumó un total de US$54,3 millones ($46.011 millones). Esto representa apenas un 10% del total de la inversión de los últimos años.

Este monto considera inversiones como el nuevo Centro del Vino, un espacio en Pirque que busca potenciar el negocio del enoturismo, que ha ido creciendo con fuerza en los últimos años. “Está plenamente operativo con planes de crecimiento fuerte en ventas”, destacó Guilisasti.

También considera los movimientos en la cervecería Kross: en el 2017 pasó de tener el 40% de la propiedad a un 77%. Posteriormente, en 2024 compraron otro 10%, alcanzando un 87%.

“Nuestro negocio local de cervezas tuvo un extraordinario crecimiento del 31,2% en volumen, creciendo Kross como marca principal y explosivamente Odissea, marca introducida en 2024“, precisó el CEO de la compañía. ”El área de cervezas importadas cayó por estar presente en un segmento que persiste desafiante y con alta competencia“, añadió.

Adicionalmente, considera la compra de la marca de pisco premium Mal Paso.

En marzo de 2025, la firma anunció, en una instancia similar, que comenzarían a buscar oportunidades de crecimiento inorgánico, es decir, evaluarían potenciales adquisiciones. Concha y Toro cumplió con este compromiso.

En febrero de este 2026 adquirió la viña francesa especializada en vinos rosé, Maison Mirabeau, con lo cual la empresa de la familia Guilisasti aterrizó en Francia y busca fortalecer su presencia en Europa. Sin embargo, este monto no es considerado en la inversión de nuevos negocios de la presentación de inversionistas, puesto que la operación se cerró en 2026.

En la presentación, Guilisasti reafirmó que continuarán en dicha senda. Apuntó a que el portafolio de marcas de Concha y Toro está en constante evolución, lo que no implica un aumento de nombres en la cartera.

De hecho aseguró que han experimentado una disminución considerable en la cantidad marcas, buscando concentrarse en aquellas con mayor capacidad de crecimiento.

De esta forma, dijo, la evolución del portafolio se concentrará en “buscar oportunidades de crecimiento en orígenes nuevos con marcas premium y con mínima inversión en activos fijos”, como por ejemplo, el caso de Maison Mirabeau.