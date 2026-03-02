SUSCRÍBETE
    Coordinador Eléctrico Nacional designa a gerente general de Puerto San Antonio como nuevo director

    Ramón Castañeda asume como nuevo director ejecutivo de la institución en reemplazo de Ernesto Huber, quien enfrentó el megaapagón del 25F.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) nombró al reemplazo de Ernesto Huber, quien fue una de las caras visibles tras el megaapagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, que dejó sin luz al 98% de la población chilena.

    La salida de Huber se anunció en diciembre pasado, pero también se informó que se concretaría el 31 de marzo. Así, Ramón Castañeda Ponce será nuevo director ejecutivo de la institución y asumirá el 1 de abril de 2026.

    Ramón Castañeda es ingeniero civil industrial, con magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

    “Cuenta con una amplia trayectoria ejecutiva en Chile y en el extranjero, con experiencia en la conducción de organizaciones de distintas características, gestión en la mejora del desempeño operacional y la modernización de procesos y sistemas. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector eléctrico —incluyendo posiciones de liderazgo en el Grupo Enel, en Chile y Brasil—, y actualmente se desempeña como gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio", destacó el CNE en un comunicado.

    Castañeda se desempeñó como gerente general del Puerto de San Antonio desde enero del 2024 y deja el cargo luego de un poco más de dos años.

    En reemplazo de Castañeda en el Puerto de San Antonio asumirá Fernando Gajardo Vásquez, actual gerente de explotación e infraestructura de la compañía, según explicó la firma en un comunicado.

    Sobre los desafíos del próximo director, la CNE apuntó un “nuevo ciclo para el Coordinador Eléctrico Nacional”. “Destacan la profundización del trabajo realizado para fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico y elevar estándares de gestión y coordinación”.

    “Damos la bienvenida a Ramón Castañeda, cuya experiencia será un aporte relevante para seguir cumpliendo nuestro propósito: coordinar la operación del sistema eléctrico con criterios técnicos, con independencia y transparencia, resguardando la seguridad y continuidad del suministro para el país”, destacó Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico.

    Según se explicó en su momento, Castañeda fue nombrado vía un “proceso de búsqueda a través de una empresa especializada, que pueda seleccionar candidatos con las competencias adecuadas para esta nueva etapa del Coordinador Eléctrico Nacional”.

