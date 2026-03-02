Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

Copec durante los últimos años ha impulsado con fuerza su crecimiento en el segmento de comida al paso. En 2024 incorporó marcas como la cadena de hamburguesas Streat Burger y la pizzería Sbarro. Luego, el año pasado, anunció la compra de las operaciones de Juan Valdez en Chile, a Falabella, quien trajo la marca al país.

Así, el 27 de febrero, Copec concretó la adquisición del 70% de Procafecol de Chile, sociedad que administra la marca Juan Valdez en territorio nacional. Con ello, a partir del domingo 1 de marzo la firma ligada al grupo Angelini tomó oficialmente el control.

La transacción considera la compra del 65% de participación que mantenía Falabella en Procafecol Chile y un 5% adicional a Procafecol Colombia, en el marco de un acuerdo vinculante firmado a comienzos de 2025. La matriz colombiana mantiene el 30% restante de la propiedad.

“La adquisición de Juan Valdez es un paso relevante en nuestra estrategia de largo plazo para seguir fortaleciendo la propuesta de conveniencia de Copec. Incorporamos una marca reconocida y valorada por los consumidores, que comparte nuestra visión de calidad y servicio, y que nos permite elevar la experiencia que ofrecemos día a día. Esta operación refleja nuestra convicción de crecer con foco en las personas, ampliando una oferta cada vez más integral, relevante y de alto estándar”, señaló Arturo Natho, gerente general de Copec.

Desde la firma aseguran ya han delineado una estrategia para la integración y desarrollo de Juan Valdez. “Esta adquisición contempla el fortalecimiento de los múltiples canales de Juan Valdez en Chile, e-commerce, delivery, grandes superficies y canal institucional”, detalló Copec.

Actualmente Juan Valdez cuenta con un total de 28 tiendas en Chile, distribuidos en centros comerciales y otros puntos urbanos de alto flujo. “Adicionalmente, la estrategia contempla la apertura de nuevos formatos de tienda, incluyendo su presencia en estaciones de servicio Copec, con el objetivo de ampliar el acceso a la marca y acercarla a nuevos públicos”, anunció la compañía.

En ese sentido, aseguró que el plan es duplicar el número de tiendas, alcanzando cerca de 60 sucursales en el mediano plazo, aunque no detalló plazos. “Las tiendas Juan Valdez ubicadas al interior de locales de Falabella se mantienen como parte del negocio y continuarán operando con normalidad”, precisó la firma.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para poder autorizar a Copec a realizar la operación, Juan Valdez tiene una fuerte presencia en la venta de café a través del retail, siento el tercer operador más relevante, con una cuota entre 10% y 20% del mercado.

En venta de bebidas preparadas en tiendas especializadas de café y locales de conveniencia, Juan Valdez tiene menos de un 5% de participación, pero potenciará a la filial de Copec Arcoprime (Pronto y Pronto Express), que tiene una cuota de entre 10% y 20%.

Finalmente, en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafetería), tienen una participación menor de 5%.