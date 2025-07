Corona no lo soluciona y, “con gran pesar”, oficializa su quiebra

Fin de una era en retail chileno. Tras más de seis décadas de historia, Corona finalmente baja sus cortinas de manera legal y oficial tras una larga batalla contra las deudas y la falta de financiamiento para continuar su operación.

“En atención a lo señalado, con gran pesar la Administración se ha visto en la obligación de solicitar la declaración de incumplimiento y Liquidación Voluntaria de Multitiendas Corona S.A ., luego de más de 60 años de historia”, dijo en el documento de solicitud de liquidación voluntaria.

La firma fundada en 1955 por el inmigrante judío-holandés Leonardo Schupper dijo que la determinación se tomó luego que, tanto la administración, el directorio y sus accionistas, hayan tomado todos los cursos de acción que se tuvieron a disposición a efectos de asegurar la continuidad operacional de la compañía.

“Lo anterior, luego de considerables esfuerzos por la búsqueda de un tercero interesado en la adquisición de la propiedad de la Compañía; el eventual otorgamiento del financiamiento necesario para la continuidad de sus operaciones comerciales ”, agregó el documento al que tuvo acceso Pulso.

Corona oficializa su quiebra Pablo Vas

En sus 51 tiendas, distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas. Corona empleaba a cerca de 1.800 trabajadores.

Deuda y falta de financiamiento

La compañía enfrentaba una deuda total de $67 mil millones, siendo sus principales acreedores el Banco Internacional (13,21% del pasivo total, sin considerar obligaciones con empresas relacionadas), Anhui Garments Imp. and Exp. Co. Ltd (6,99%) y Banco de Crédito e Inversiones (BCI), con un 6,80%.

A pesar de los esfuerzos de sus accionistas por salvar la compañía fundada por su padre, la semana pasada los bancos involucrados —Banco Internacional, Banco Security y BCI— comunicaron formalmente que no otorgarán el financiamiento solicitado. Esta negativa resultó especialmente crítica, considerando que el pasado 5 de junio estas mismas entidades habían aprobado una propuesta de reorganización financiera para evitar el colapso de la empresa, que cuenta con más de 70 años de historia.

Corona oficializa su quiebra

En el documento, la empresa reiteró lo que su director dijo a Pulso respecto a que no logró obtener las aprobaciones de los Financistas para el otorgamiento de los créditos que serían destinados como Línea KdT (“Condición de Financiamiento”).

“Esto, trae como consecuencia inmediata, el incumplimiento de la Condición de Financiamiento y, por lo tanto, del Acuerdo de Reorganización en sí mismo”, afirmó.

En sus últimos días de vida, Corona generó connotación pública al rematar todos los productos que tenía en stock, generando grandes aglomeraciones en las tiendas en Santiago.

“Remate final ¡Sólo por pocos días! Todo a 5 lucas en nuestras tiendas”, decía la página web de la empresa.