SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    De este modo el tribunal ratificó que la empresa deberá pagar $110.034.008, correspondiente a saldo de órdenes de compra no canceladas.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato.

    La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato deducida en contra de la empresa constructora Astaldi Sucursal Chile, y que le ordenó cancelar $110.034.008, correspondiente a saldo de órdenes de compra no canceladas.

    En fallo unánime la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, la ministra María Angélica Repetto García, el ministro Mario Carroza Espinosa y el abogado (i) Álvaro Vidal Olivares– desestimó la procedencia del recurso por manifiesta falta de fundamento.

    “Que, los argumentos sobre los cuales se elabora el recurso de casación en el fondo discurren sobre la base de hechos distintos de aquellos que quedaron establecidos en el fallo recurrido. En efecto, en la sentencia impugnada, luego de analizar la prueba rendida, se concluye, por una parte, que el demandante y la demandada celebraron un contrato de prestación de servicios, en virtud del cual el demandante prestó servicios a la demandada, emitiendo al efecto las facturas N°72 por la suma total de $35.700.000; N°77 por la suma total de $47.600.000; N°84 por la suma total de $35.700.000; y N°85 por la suma total de $85.700.000 y, por otra, que la sociedad demandada no ha allegado ni rendido probanza alguna destinada a acreditar el pago demandado, lográndose solo establecer distintas soluciones parciales realizadas en distintas fechas por la demandada”, plantea el fallo.

    La resolución agrega que “tales hechos, que constituyen el sustento de la decisión de acoger la demanda, resultan inamovibles para este tribunal, desde que no han sido impugnados mediante la denuncia de infracción a leyes reguladoras de la prueba, la que, de ser efectiva, permitiría variarlos y, de ese modo, arribar a las conclusiones que pretende la recurrente”.

    En este sentido sostiene que el artículo 1698 del Código Civil no reviste, en el caso, el carácter de norma reguladora de la prueba por cuanto solo contiene la regla básica de distribución de la carga probatoria, mientras que la alegación de la recurrente se refiere a la suficiencia de la prueba aportada por su contendor para acreditar el fundamento de su pretensión.

    Por otra parte, añade, “en lo que dice relación con la supuesta infracción del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, tal disposición no reviste el carácter de norma reguladora de la prueba, toda vez que se limita a indicar pautas procesales para establecer el reconocimiento de los instrumentos privados presentados en juicio”.

    El fallo sostiene que la sola mención de las normas indicadas en el recurso como infringidas no constituye motivo plausible para dar acogida a la casación en el fondo que las contiene.

    Por tanto, la Corte Suprema resolvió rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Gonzalo Ibáñez en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el 27 de noviembre de 2025.

    Más sobre:Corte SupremaAstaldi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Lo más leído

    1.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    2.
    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”
    Chile

    UDI arremete contra Boric tras nuevo dardo por sala cuna: “Usted fracasó en su tramitación”

    Delincuente quiso hacer una encerrona y terminó atropellado: Fiscalía investiga robo con intimidación tras ataque en Quilicura

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato
    Negocios

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción
    El Deportivo

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada
    Cultura y entretención

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    GYT: los clásicos del rock argentino vuelven a Chile para celebrar los 40 años del hit Es Por Amor

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto
    Mundo

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?