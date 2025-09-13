SUSCRÍBETE
¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

La cadena de supermercados opera en el país, según su último reporte, 398 locales, de los cuales 100 son hipermercados Lider. En 2024 la firma tuvo utilidades de $ 253.654 millones. Todo fue a dividendos.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
FILE - The entrance to a Walmart store is shown on June 25, 2019 in Pittsburgh. Walmart reports earning on Thursday. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) Gene J. Puskar

Walmart es una de las empresas más grandes del mundo: el último año fiscal, terminado en enero pasado, reportó ingresos totales por US$ 674.538 millones, una cifra que equivale casi a dos veces el PIB anual de Chile.

A Chile ingresó en 2009, al comprar el control de Distribución & Servicios (DyS), la empresa de la familia Ibáñez que creó la cadena de hipermercados Lider y que se mantuvieron como socios minoritarios. Pero pocos años más tarde se hizo del 100% de la compañía, ahora renombrada Walmart Chile. Si D&S entregaba reportes públicos por estar inscrita en la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, Walmart luego deslistó su brazo chileno y volvió a convertirla en una sociedad anónima cerrada. Desde entonces, sus cifras no se divulgan. Pero hay algunos reportes que sí entregan cifras.

Walmart Chile S.A. realizó su junta anual ordinaria de accionistas el 28 de abril. A la sesión llegaron representante de dos accionistas: WM Latin American Holdings III y WM Global Financial, quienes tienen el 99,95% de las acciones. Como la empresa sigue teniendo otros accionistas minoritarios, debe seguir realizando una reunión anual de accionistas en el primer cuatrimestre de cada año.

La junta fue dirigida por su presidenta, Ximena Santibáñez, gerente legal corporativo de Walmart Chile. Y como exige la ley, los accionistas debieron aprobar la memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad.

En la reunión, la presidenta informó que el capital de Walmart Chile, al 31 de diciembre de 2024, era de $ 2.767.779 millones, cifra que equivale a US$ 2.777 millones, según el tipo de cambio del cierre del año pasado.

La presidenta del directorio también informó la última línea del ejercicio 2024: utilidades por $ 253.654 millones (US$ 254 millones). La junta decidió, a continuación, distribuir el 100% de sus utilidades del último ejercicio. Se entregaron otras dos cifras: ganancias acumuladas por $ 254.576 millones y otras reservas por $ 979.930 millones.

El último reporte a inversionistas de Walmart Inc. dice que el grupo opera 10.784 locales, de los cuales 5.206 están en Estados Unidos. El resto se distribuye en su división internacional, la que está en 18 países, incluido Chile, además de Canadá, China y México. Esas operaciones internacionales reportaron al grupo ingresos por US$ 121.885 millones, un 18% de sus ventas globales en el año fiscal 2025. No hay detalles sobre Chile.

Sí el reporte a inversionistas, de abril pasado, especifica sus unidades en Chile: 398 locales. La cifra se distribuye así: 100 hipermercados Lider; 157 Lider Express; 128 Superbodega Acuenta y 13 Central Mayorista 13.

El directorio de Walmart Chile está integrado por sus máximos ejecutivos locales: la gerente legal, Ximena Santibáñez; la CFO and vicepresidente de Real Estate, Macarena Garay; y el CEO de Chile desde 2022, Cristián Barrientos Pozo, quien este mes además asumió la dirección de Walmart México de modo interino.

