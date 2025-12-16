¿Cuánto vende la industria del espectáculo?: facturación disminuye pese a un mayor número de eventos

Un estudio realizado entre la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), buscó hacer una radiografía del sector, mostrando una industria con una alta demanda que atender en Chile, pero que aún se está reacomodando.

Los datos presentados son los más actualizados disponibles, correspondientes al cierre del 2024. Estás se concentraron mediante encuestas a las empresas congregadas en Agepec, que agrupan a cerca de 70% de la industria.

Durante el año pasado se realizaron un total de 187 eventos, lo que equivale a un alza de 6% respecto al año pasado. “Este crecimiento, sin embargo, refleja un proceso de reacomodo del mercado, más que una expansión sostenida”, sostiene el informe.

El alza de explica por los eventos musicales en vivo, que se incrementaron un 14% en 2024, pasando de 158 en el año anterior, a 180 instancias. Otros eventos se redujeron significativamente, al mermarse en un 61%, de 18 a solo 7. En este segmento se consideran ferias, presentaciones culturales menores y experiencias mixtas.

“Este cambio evidencia una concentración de la oferta hacia formatos musicales masivos que continúan liderando la recuperación del sector (después de la pandemia), mientras que otros formatos se contraen. Pese a ello, el número total de eventos se mantiene en niveles relevantes, lo que muestra una normalización del calendario de producción, aunque con mayor estacionalidad y menor dispersión de actividades”, explica el documento.

Está reacomodación o reconfiguración de la industria se ve reflejado en la composición del número de eventos realizados. Durante el 2024 los eventos de música en vivo representaron el 96,3% del total, aumentando el peso que tenían versus el año anterior, cuando concentraban el 89,8%. En contraste, otros eventos redujeron su participación desde un 10,2% a solo un 3,7%.

“Este cambio estructural refuerza el carácter especializado y concentrado del sector, donde las productoras privilegian proyectos de mayor escala y rentabilidad, aun cuando ello implique una menor diversidad de formatos. La tendencia apunta a una mayor profesionalización y segmentación del mercado, con eventos de música en vivo como motor de convocatoria, pero con desafíos asociados a la sostenibilidad y la ampliación de la oferta cultural”, plante el estudio.

¿Cuánto vende la industria del espectáculo?

Pese a la mayor actividad de la industria, se ven menores retornos promedio. La facturación en el 2024 se redujo un 12,2%, bajando desde los $131.047 millones (US$132 millones) a los $115.050 millones (US$116 millones) entre las empresas encuestadas. Este retroceso se explica en parte por una alta base de comparación, ante un boom posterior a la pandemia. La CNC estima que la facturación total de la industria, considerando el peso de Agepec, totalizó cerca de $165.000 millones (US$166 millones).

La caída en la facturación se explica principalmente por el retroceso de otros eventos, que bajó un 32,7%. La música en vivo también disminuyó su facturación, aunque en menor proporción, al caer un 5,6% hasta los US$93.500 millones (US$94 millones). “Este desempeño reafirma el predominio de los grandes conciertos y espectáculos de alta convocatoria, que sostiene el flujo de ingresos del sector, compensando parcialmente la menor presencia de otros formatos”, dice el escrito de la CNC.

Los eventos de música en vivo representan el 81,3% de la facturación (75,6% en 2024), mientras que otros eventos un 18,7% (24,4% en 2024), lo que muestra que hay un mayor peso relativo de eventos especializados o corporativos, con menores volúmenes, pero con un mayor ticket promedio, que complementan la oferta masiva del segmento musical.

Dentro de la facturación, la venta de tickets es lo que tiene más peso. En el 2024 alcanzó $80.808 millones, cayendo un 8,6% frente a 2023, pero aumentando su participación de 67,5% a 70,2%. Los ingresos por sponsorship aumentaron un 13,1% alcanzando $16.403 millones, incrementando su peso de 11,1% a 14,3%. “Esto refleja el interés creciente de las marcas por vincularse a eventos de alto alcance y visibilidad, consolidando al patrocinio como una fuente clave de sostenibilidad para el sector”, explica el documento.

El informe apunta a que las ticketeras se han consolidado como un eslabón clave dentro de la cadena de valor del sector de espectáculos. En el 2024 se observó un crecimiento de 16% del total de número eventos vendidos, versus el 2023, con un alza de 3,1% en el número de tickets comercializados, superando los 9 millones. Se estima que las transacciones sumaron US$380 millones.

El panorama futuro

El presidente de Agepec, Jorge Ramírez, consultado por cómo ha sido el 2025, apuntó a que los números aún no están cerrados y que su recolección requiere de un trabajo exhaustivo. “La proyección que tenemos es que podrían ser similares o un poco mejores que los del 2023, pero es muy prematuro llegar a esa cifra aún”.

Para el 2026, Ramírez apuntó a que “tenemos temor o preocupación del aumento de costos. Hay una nueva ley de Seguridad Privada, que va a exigir un montón de cosas que en el Congreso se diseñaron para eventos masivos de riesgo como un partido de fútbol. No para un concierto”, dijo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao explica que dicha ley contiene un reglamento que regula a la industria “que mejora los estándares y en ese sentido asegura a las personas que van a estos eventos mejores estándares de su seguridad“. Consultada por la carga económica que puede generar para las empresas del rubro, Leitao dijo que ”más que hablar de un gasto estamos hablando de una inversión en un evento y por supuesto en la medida que esto va a ser más seguro no tengo ninguna duda que van a haber más espectadores que la gente va a preferir el ir a estos eventos”.

Además de los desafíos de la implementación de esta ley, el presidente de Agepec, apuntó a que faltan recintos para que pueda seguir creciendo la industria. “Chile tiene un pendiente con la producción de espectáculos de música en vivo. Necesitamos mucha más infraestructura”, afirmó.