    ¿Cuántos pensionados recibirán los dos nuevos beneficios de la reforma que debutan este mes?

    Este mes se cumple uno de los hitos más relevantes en la implementación de la reforma de pensiones, ya que se empezarán a entregar dos nuevos beneficios para los actuales pensionados: la compensación por diferencias de expectativa de vida (CEV), y el beneficio por años cotizados (BAC). El Instituto de Previsión Social (IPS) ya calculó cuántas personas accederán desde este mes.

    Mariana Marusic 
    Mariana Marusic
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Este mes se cumple uno de los hitos más relevantes en la implementación de la reforma de pensiones que aprobó el Congreso en enero de 2025.

    La Ley N° 21.735 estableció nuevos beneficios para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, mediante la creación del Seguro Social Previsional que los financiará, gracias a la cotización adicional con cargo al empleador que se destina con ese fin.

    Justamente el este mes de enero es cuando se empezarán a entregar estos dos nuevos beneficios para los actuales pensionados, estos son la compensación por diferencias de expectativa de vida (CEV), y también el beneficio por años cotizados (BAC).

    No es necesario postular para recibir el dinero, ya que el pago se hará de manera automática a quienes cumplan los requisitos. Así, el beneficio se pagará junto con la pensión que recibe actualmente cada persona en su compañía de seguros de vida, o en la AFP.

    Si bien durante la reforma previsional se hicieron estimaciones, ahora ya hay un dato concreto: el Instituto de Previsión Social (IPS) ya calculó cuántas son las personas que podrán acceder a este beneficio desde ahora, pues ya tienen determinado su pago en enero.

    En total, habrá 1.370.000 beneficiarios por el BAC y el CEV en este mes de enero.

    De ellos, 641 mil personas recibirán solo el beneficio por años cotizados. Mientras que habrá ⁠317 mil mujeres que recibirán solo la compensación por diferencias de expectativa de vida. Por último, hay 412 mil personas que recibirán ambos beneficios, el BAC y el CEV.

    El beneficio por años cotizados pretende mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de quienes lo hagan durante los próximos 30 años. Este beneficio está destinado a las personas pensionadas por vejez o invalidez del D.L N°3.500, que tengan 65 años o más.

    No hay un requisito en cuanto a nivel de ingresos, sino que más bien para acceder las mujeres requieren un mínimo de 10 años cotizados, y 20 años en el caso de los hombres. Igualmente, desde 2028 este requisito para las mujeres aumentará gradualmente hasta llegar a un mínimo de 15 años de cotizaciones requeridas en el año 2036.

    A quienes cumplan esos requisitos desde enero se les pagarán UF 0,1 por cada año (12 meses continuos o discontinuos) que hayan cotizado, con un con tope de 25 años, es decir, recibirán un máximo de UF 2,5, equivalente a casi $100 mil.

    El monto que resulte de ese cálculo se pagará de manera mensual y de por vida al jubilado en cuestión, ya que el beneficio es permanente hasta el fallecimiento del beneficiario.

    El segundo beneficio que empezará a regir desde el próximo mes está dirigido a las mujeres, esta es la compensación por diferencias de expectativa de vida, que busca disminuir brechas de género y equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, corrigiendo la diferencia por expectativa de vida que suele perjudicarlas a ellas.

    Esto quiere decir que si un hombre y una mujer se pensionan a los 65 años y ahorran el mismo monto, teniendo un grupo familiar equivalente; desde ahora recibirán la misma pensión. Así es precisamente como se calculará este beneficio que se empezará a pagar en enero, y se desembolsará de manera mensual y hasta el fallecimiento de la persona.

