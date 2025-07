Data centers: Chile es el segundo país de América Latina con la mayor capacidad instalada

En Chile tanto autoridades como privados han apuntado al potencial del país para ser un hub regional en el mercado de data centers. El último informe de GPS Property sobre esta industria, enfocado en su desarrollo durante el primer semestre del año, evidencia que Chile se posiciona como el segundo país de América Latina con mayor capacidad instalada.

En concreto, se observa que en la región ya hay un total de 1.243 megavatios (MW), de los cuales Brasil concentra la mayor parte, con amplitud, con 700 MW. A continuación viene Chile, que consolida 242,7 MW, superando a México, que cuenta con 235 MW de capacidad operativa.

Estos son los tres países que lideran con una ventaja significativa en América Latina, puesto que la siguiente nación es Colombia, con apenas 50 MW, seguida de Perú, con 10 MW, y Argentina, con 5 MW, de acuerdo a los datos de la consultora inmobiliaria.

“Durante el primer semestre del año se ha evidenciado una mayor actividad en países como Colombia y Perú, que han comenzado a sumar nuevo proyectos al pipeline regional. En contraste, Argentina mantiene una participación limitada, pese a su potencial, con una oferta de infraestructura aún acotada y sin desarrollos de gran escala que marquen un punto de inflexión en su capacidad instalada”, dice el informe de GPS Property.

Y añade: “Este escenario refleja una tendencia hacia la consolidación de los mercados más maduros, mientras que otros países de la región buscan posicionarse mediante nuevos desarrollos e incentivos a la inversión”.

La situación en el país

A nivel nacional, de acuerdo al reporte, en la Región Metropolitana al cierre del primer semestre hay 41 data centers, donde cada uno tiene una capacidad instalada promedio de 5,9 MW, lo que se ha mantenido constante en los últimos tres semestres, reflejo de la ausencia de nuevos ingresos al inventario.

Pese a ello, la capacidad instalada total ha ido incrementándose notablemente en la última década. En 2015 era de 82,2 MW, lo que casi se triplicó al 2025, al crecer 195% en todo ese periodo . “Este avance da cuenta del fuerte impulso que ha tenido la industria en respuesta a la creciente demanda de servicios digitales y almacenamiento de datos”, explica el informe.

En el primer semestre de este año no se registraron nuevas inversiones en proyectos de data centers, lo que constituye una pausa de parte de los actores del mercado. Sin embargo, la industria acumula un total histórico de US$1.660 millones invertidos en infraestructura en los últimos 10 años.

Con esto, se promedia una inversión anual de casi US$ 666 millones. Sólo en el último quinquenio se han movilizado más de US$ 1.388 millones “reflejando un ciclo de fuerte expansión y consolidación del sector”, indica GPS Property.

Además, detalla que la mayor parte de la inversión se ha focalizado en proyectos tipo colocation, es decir, operadores que rentan espacios a un proveedor externo. Así, la consultora apunta a un claro protagonismo de este tipo de proyectos, concentrando US$ 1.415 millones.

Los proyectos que vienen

A partir del actual segundo semestre sí se esperan novedades en el sector. De partida, ingresará Santiago 3 en Quilicura (corredor norte), la nueva etapa del operador Ascenty, que incorporará a la capacidad instalada 16 MW al mercado. Con esto, la capacidad del país alcanzará 258,7 MW. En tanto, para 2026 se prevé el ingreso de dos nuevos centros de datos, consolidando un total de 43 data centers en la Región Metropolitana.

Más a largo plazo, las estimaciones de GPS Property apuntan a que para el 2031 existan 49 data centers en la capital de Chile, sumando una superficie construida de más de 459 mil metros cuadrados y una capacidad instalada que supere los 500 MW.

“En este escenario futuro, el corredor norte mantendría su liderazgo, concentrando 312 MW de capacidad y 12 centros operativos, reforzando su posición como el principal polo de desarrollo de infraestructura digital en el país”, plantea el documento.

El informe proyecta que al 2031 las inversiones en data centers consoliden un total histórico de US$ 1.660 millones desde el inicio de la última década. Esta inversión seguirá enfocada en los centros colocation, los cuales captarían casi US$ 920 millones. La segunda categoría más relevante sería los desarrollos cloud, que proyectan una inversión de US$ 772 millones.

“Estas cifras consolidan el posicionamiento estratégico del país como un nodo clave en el ecosistema digital latinoamericano, y reflejan la confianza de los actores del mercado en las condiciones que ofrece el entorno local para este tipo de infraestructura”, asegura GPS Property.