De tres cuartos a dos tercios: el cambio en la sociedad controladora de Cencosud tras la muerte de Horst Paulmann

La familia Paulmann controla el holding Cencosud a través de la sociedad PK One Limited, dueña del 52,15% de las acciones. Ese vehículo es el controlador del grupo de retail desde 2023, cuando la familia trasladó hacia esa sociedad, creada en Inglaterra en noviembre de 2022, las acciones de la sociedad chilena.

PK One contiene las iniciales de los cuatro socios -Horst Paulmann Kemna y sus hijos Manfred, Peter y Heike Paulmann Koepfer- y es una subsidiaria de Inversiones y Servicios Rupel Limitada, sociedad que tenía el control directo de Cencosud desde 2021. La controladora final es Inversiones Quinchamalí Limitada, otra sociedad familiar que no ha tenido modificaciones al menos desde 2023.

Así, desde hace al menos dos años PK One Limited es la sociedad controladora del imperio creado por Horst Paulmann, quien falleció en marzo, a sus 89 años. Tras su muerte, sus tres herederos mayores -tuvo un cuarto hijo, hoy menor de edad- han realizado pocos, pero significativos cambios.

Uno de ellos ocurrió en PK One Limited, sociedad que a fines de 2022 entregó en el registro de sociedades del Reino Unido una copia de sus estatutos.

El 13 de mayo pasado, esos estatutos fueron depositados con un pequeño cambio. Hasta ahora, la sociedad tenía cuatro directores: Horst Paulmann y sus tres hijos mayores. Y según los primeros documentos de PK One, las decisiones de la sociedad se adoptaban con un quórum de ¾ de los votos: es decir, debía haber acuerdo de tres de los socios de la empresa. Los nuevos estatutos reflejan la desaparición de uno de sus socios directores: a partir de ahora, las decisiones se adoptarán por 2/3 de los directores en ejercicio. Es decir, bastará el voto a favor de dos de los tres hermanos Paulmann Koepfer.

Hoy en el directorio de Cencosud están los dos hermanos mayores, Manfred (quien cumple 58 años la próxima semana) y Peter (56). Su hermana menor, Heike (55), dejó el directorio en las elecciones de 2023 y no volvió a repostular.

PK One tenía contabilizadas inversiones en subsidiarias por US$ 1.061 millones, pero en realidad controla un paquete accionario valorizado en más de US$ 4 mil millones. Hasta la semana pasada, Cencosud tenía una capitalización bursátil de US$ 9.170 millones.