Desbordes y retiro del 10% de fondos de AFP: “Hay que ponerse en los zapatos de estas personas y luego abrirse a la posibilidad de analizar esta alternativa”

El presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, afirmó que es urgente entregar una respuesta concreta a los millones de chilenos de clase media que han visto afectados sus ingresos por la pandemia del coronavirus, y que no califican en la ayuda social que está entregando el Gobierno.

“Gracias a un enorme acuerdo transversal – con un enorme esfuerzo fiscal – se va a ayudar a millones de personas, vía IFE, Fogape y otras medidas. Pero hay un grupo importante que no accede a estos beneficios. Esa gente está desesperada y necesita una solución”, afirmó Desbordes.

En esta línea, el timonel de RN precisó que por lo mismo, hay que abrirse a estudiar medidas extraordinarias como lo es la propuesta del retiro del 10% de los fondos de AFP.

“Necesitamos buscar una solución. Una respuesta probablemente difícil, compleja y no ortodoxa en tiempos que son muy difíciles. Hay que ponerse en los zapatos de estas personas y luego abrirse a la posibilidad de analizar esta alternativa”, expresó el diputado.

Desbordes explicó que por ahora la solución no va por aumentar el gasto fiscal y que “sobre la mesa hay una propuesta: que es que estas personas puedan retirar el 10% de los fondos para sus pensiones. No es ideal – no hay duda de eso – y va a afectar sus jubilaciones – tampoco hay duda-. Pero por el momento no veo ninguna otra alternativa sobre la mesa. El reloj corre y la gente se desespera cada día más”.