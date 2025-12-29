SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    El proyecto de ley busca regular la Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección (MTP).

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzará a analizar un proyecto de ley que ingresó el gobierno de Sebastián Piñera.

    Se trata de uno que busca regular la Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección.

    Todos estos instrumentos obligan a los Estados contratantes a proporcionar protección jurídica adecuada y a establecer sanciones jurídicas eficaces, contra la acción de elusión de medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o de derechos conexos, con el objeto de proteger el normal ejercicio de sus derechos reconocidos por estos mismos tratados.

    Así, con el objeto de introducir el concepto de las medidas tecnológicas de protección y establecer sanciones respecto de quien eluda estas medidas son el eje central de esta iniciativa, que el presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino ( Demócratas) pondrá en tabla en enero.

    Todo esto con el objetivo de subir los estándares que existe Estados Unidos por los Tratados de Libre Comercio.

    Entre los principales ejes del proyecto se incorpora en el artículo 5° de la ley N° 17.336, una nueva letra z) que introduce la definición de medidas tecnológicas de protección. Para la elaboración de ésta, se consideraron las definiciones contenidas en los tratados internacionales ya mencionados.

    En segundo lugar, se incorpora en la misma ley un artículo 81 bis, nuevo, que establece nuevos tipos penales, para sancionar dos conductas específicas descritas en los literales a) y b), con una pena alternativa de reclusión menor en su grado mínimo o de multa de 5 a 1.000 UTM.

    Asimismo, el documento indica que la conducta descrita del literal a) corresponde a la elusión de una de las medidas tecnológicas de protección para utilizar indebidamente una obra, interpretación, ejecución, fonograma u otro material protegido por el derecho de autor o derechos conexos; y la del literal b) castiga una serie de acciones (fabricar, importar, vender, entre otras) respecto a dispositivos o sus componentes que hayan sido directamente diseñados, producidos o adaptados, con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier de medidas tecnológicas de protección o cuyo propósito principal sea su elusión, siempre que haya sido efectuada maliciosamente y con fines de comercialización.

    Dichas conductas tendrán una graduación respecto de la pena de multa, en consideración al monto del perjuicio causado. En tercer lugar, se incorpora un artículo 81 ter, nuevo, que establece un segundo tipo penal, para sancionar una tercera conducta, con pena de multa de 5 a 1.000 UTM.

    De acuerdo a la iniciativa, este nuevo artículo viene en sancionar las acciones de fabricar, importar, vender, entre otras, respecto a dispositivos o sus componentes, o el suministro de servicios, que sean promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier MTP (Medida Tecnológica de Protección), siempre que haya sido efectuada maliciosamente y con fines de comercialización.

    El impacto en los privados

    Este este ha sido de preocupación permanente de los gremios empresariales. De hecho, a fines de noviembre, en medio de crecientes cuestionamientos a Google por la presencia de aplicaciones y resultados maliciosos vinculados a contenido ilícito, doce empresas, gremios y asociaciones de la industria audiovisual y de telecomunicaciones firmaron un inédito acuerdo nacional para combatir la piratería audiovisual en Chile.

    Entre ellos está Chile Telcos, Idicam, ACTI, Arcatel, Archi, Arcatel, , Warner Bros Discovery, DirecTV, DirecTV, TV Cables Chile, CAPPSA, Certal, Certal y CAPPSA.

    La alianza, la primera de este tipo en el país, busca enfrentar de manera coordinada el crecimiento explosivo de las plataformas IPTV no autorizadas, la TV pirata y las aplicaciones ilegales de streaming, además de promover entornos digitales seguros para millones de usuarios.

    De acuerdo a los gremios empresariales, esta situación representa un daño económico estructural. “Según Piracy Monitor y BB Media, más del 12% de los hogares en Latinoamérica accede a contenido ilegal. El consumo ilícito proviene en un 73% desde sitios web ilegales y en un 39% desde aplicaciones, muchas de ellas distribuidas mediante tiendas digitales como Google Play”, detallan los gremios.

    Así mencionan que “las pérdidas totales de esta economía informal superan los US$ 8.000 millones anuales, de los cuales US$ 1.800 millones afectan directamente a programadores y licenciatarios, US$ 1.500 millones corresponden a merma fiscal, y cerca de 40.000 empleos se encuentran impactados por la expansión de este mercado ilegal”.

    En Chile, además, sostienen que los usuarios que “ingresan a apps o sitios ilícitos pueden perder en promedio hasta $3 millones por caso debido a fraudes financieros y ataques maliciosos, según TransUnion y TransUnion.

    Más sobre:pirateríaProyectoTLCEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal resolverá mañana martes las medidas cautelares de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    NovaAndino Litio: oficializan a Máximo Pacheco y Ricardo Ramos como presidente y vicepresidente de la empresa de Codelco y SQM

    El proyecto inmobiliario en Zapallar del presidente de los colegios Monte Tabor y Nazaret

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica
    Chile

    Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica

    Tribunal resolverá mañana martes las medidas cautelares de 70 imputados en el marco de la Operación Apocalipsis

    Ante importante baja de O+ y O-: Centro Metropolitano hace llamado urgente a la comunidad para donar sangre

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico
    Negocios

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Diputados reactivan proyecto de ley para combatir la piratería y elevar los estándares que exige el TLC con Estados Unidos

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis
    El Deportivo

    Luego de una tensa negociación: el Flamengo de Erick Pulgar asegura la renovación del entrenador Filipe Luis

    Manley Clerveaux rompe el silencio tras su salida de Colo Colo: “He visto comentarios que no me gustan; no voy a pelotudear”

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana
    Cultura y entretención

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico
    Mundo

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Hamas confía en la capacidad de Trump para lograr sacar adelante el plan de paz para la Franja de Gaza

    Las mil y una vidas de Coca-Cola en Rusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana