Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Luego que Pulso diera a conocer que Jorge Gálmez Puig, exsocio de la multitienda Almacenes Paris, y sus tres hijos, acordaron vender Mall Sport al fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales, el director ejecutivo del centro comercial, Matías Lyon, destacó que la familia seguirá ligada al negocio.

El ejecutivo señaló que “como es de púbico conocimiento, la familia Gálmez Tunis cuyos negocios hoy dirige la segunda generación, inició un proceso de venta de Mall Sport, ubicado en la comuna de Las Condes, con un fondo de inversión que administrará Capital Advisors como comprador”.

Agregó que la promesa de compraventa ha sido firmada por ambas partes, pero que el traspaso definitivo está previsto para el próximo 30 de septiembre.

“Para la familia, la venta de Mall Sport, cierra una etapa exitosa, de un negocio ya maduro tras 20 años donde no sólo reportó utilidades, sino también un importante crecimiento. La familia invertirá también en el fondo que adquirirá Mall Sport, confirmando su compromiso con el mismo y su firme convicción en el negocio hacia adelante”, indicó.

Asimismo sostuvo que “Mall Sport continuará operando con normalidad luego del cambio de propiedad, con un énfasis en el crecimiento y mantención de su propuesta como líder en la oferta para el deporte y la entretención”.

La operación

El viernes 29 de agosto, el fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales firmó un contrato de promesa de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de la sociedad Inmobiliaria, Administradora y Comercial Mall Sport S.A., dueña del centro comercial de 17 mil metros cuadrados arrendables, enfocado en deportes de nicho como running, bicicleta, outdoor, deportes de tabla.

Los vendedores recibirán a cambio un pago de 820.797 UF (equivalente a $32.353 millones, o US$33 millones).

Actualmente, el mall especializado en deportes, pionero en su rubro, tiene como accionistas a cuatro sociedades: Inversiones Tres Valles SpA, propietaria del 29,51%; Inversiones Alto Cielo SpA, titular del 29,51%; Inversiones Tiare SpA, que tiene otro 29,51%; e Inversiones Nuevos Caminos Limitada, con el 11,46%.

Todas ellas son controladas por Jorge Gálmez Puig y sus hijos Nicolás, María Ignacia y Antonia Gálmez Tunis.

El mall ubicado en Avenida Las Condes 13.501 fue valorizado en 1,5 millones de UF (unos US$61 millones), monto al que se le restaron varios ítems: el más relevante es su deuda financiera, que alcanza los 686.290 UF (casi US$28 millones).